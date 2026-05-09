不抽菸女性罹肺癌率高 監院糾正未分析原因、未定防治策略 衛福部回應

我國肺癌發生率連續20年上升，且女性個案高達9成以上無吸菸史。監察院發布調查報告指出，非吸菸者非癌危險因子，已成為我國肺癌防治重點領域，但衛福部未將女性不吸菸者罹患肺癌成因納入研究範疇，也未建置防治策略。對此，衛福部國健署回應，現行肺癌公費篩檢，已有助找出不吸菸但具肺癌風險女性個案，將逐步強化不吸菸族群風險因子研究及健康促進策略。

國健署指出，衛福部投入不吸菸肺癌相關研究，藉「以低劑量電腦斷層掃描篩檢臺灣不吸菸肺癌高危險族群之研究（TALENT）」等本土研究計畫，累積我國女性肺癌風險因子相關實證資料，包括肺癌家族史、煮食習慣、油煙機使用、二手菸暴露及基因多型性等。研究結果顯示，「肺癌家族史」為女性肺癌的重要風險因子之一，而低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢對高風險族群亦具有成本效益。

衛福部統計，衛福部111年7月開辦至114年底，共發現3139名肺癌個案，具肺癌家族史者占64%，且以女性為主，占78%；具重度吸菸史者占32%，以男性為主，占86%，兩者兼具者占4%。國健署指出，現行以家族史作為篩檢條件策略，有助於找出較多不吸菸但具肺癌風險之女性個案，守護女性健康，亦反映我國肺癌流行病學特性與國外以吸菸為主要風險因子的情形有所不同。

國健署分析，公費肺癌篩檢揪出女性肺癌個案中，為早期肺癌者比率占89%，明顯高於最新癌症登記整體女性早期肺癌個案占比的54%，另篩檢發現的第四期晚期個案比率僅4%，明顯低於整體女性肺癌第四期比率的36%，這表示篩檢有助早期肺癌發現與治療，有效降低晚期診斷情形，將持續依最新科學實證，滾動檢討並精進篩檢策略，發展符合台灣流行病學的本土肺癌防治模式。

國健署指出，除持續推動菸害防制外，亦持續關注空氣汙染、二手菸、生活環境及其他可能相關因素對肺癌風險之影響，並透過多元媒體管道，提供民眾健康資訊與自我保護觀念。另將持續強化女性族群之健康識能與風險溝通，提升民眾對肺癌風險因子的認識，鼓勵符合資格民眾及早接受篩檢，以提升早期發現與早期治療之效益。

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