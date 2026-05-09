5月9日台灣無酒日 5成家屬反映影響家庭衛福部呼籲酒癮可治療

5月9日為「台灣無酒日」，適逢母親節前夕，根據台灣戒酒暨酒癮防治中心統計，諮詢酒癮相關問題者，有49%為家屬，顯見飲酒問題不僅是個人的健康議題，也常對家庭造成影響。衛福部心健司建議，家屬可從生活面向切入，如關心睡眠、情緒與日常功能狀態，並鼓勵有飲酒困擾者尋求專業評估與協助，以提升改變動機與介入成效。

借酒澆愁只會愁更愁，台北一名母親表示，其近40歲的兒子原有睡眠問題，初期僅以小酌助眠，尚未明顯影響生活；但在經歷離婚後，飲酒量逐漸增加，導致作息混亂、工作表現下降，最終失去工作。家屬觀察，雖然飲酒能暫時紓解情緒，但隨之而來的宿醉與情緒低落，反而使其更難恢復穩定生活。

衛福部心健司長陳柏熹表示，此類情形顯示，當飲酒成為壓力調適方式時，往往可能加劇原有困境，進一步影響個人身心健康及家庭互動。30至40歲原為人生發展的重要階段，臨床上觀察到，部分民眾在面臨婚姻變動或生活壓力時，可能以飲酒作為調適方式，甚而影響日常生活與工作。

台灣戒酒暨酒癮防治中心至今目前已服務2376人，並轉介酒癮治療244人，而根據統計，諮詢酒癮相關問題者，有49%為家屬，顯見飲酒問題不僅是個人的健康議題，也常對家庭造成影響，其中，「減酒醫療資源」為最常見的求助內容。

衛福部過去推動深耕計畫成果顯示，接受治療後有將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降，且一旦停酒，憂鬱及焦慮等情緒困擾即會獲得緩解。陳柏熹說，衛福部為協助有酒癮問題的民眾，即早接受治療，並降低治療經濟負擔，持續推動全國酒癮治療費用補助方案，每人每年最高補助4萬元，包含門診診察、藥物治療、心理治療、家庭治療等多項醫療處置費用，去年已嘉惠4000多位個案。

陳柏熹呼籲，酒癮是可以治療的，有飲酒困擾的民眾應儘速尋求醫療專業協助，家人的支持與陪伴是減酒或戒酒過程中的重要助力。建議家屬可從生活面向切入，例如關心睡眠、情緒與日常功能狀態，避免過度責備或衝突性溝通，並鼓勵有飲酒困擾者尋求專業評估與協助，以提升改變動機與介入成效。

目前全台辦理酒癮治療業務機構共130處，民眾若有飲酒問題，應盡速尋求精神科或成癮科醫師診治，並積極配合治療，以重拾幸福生活。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康