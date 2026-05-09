1滴血驗50種癌？抽血驗癌爆紅 醫示警：忽略傳統篩檢反而危險

重症科醫師黃軒今天（9日）在臉書發文指出，他閱讀美國醫學會（AMA）旗下的醫學期刊平台刊登的相關文章後，整理目前備受關注的「多癌種早期偵測（MCED）」血液檢測趨勢，並提醒民眾應理性看待其臨床價值。

黃軒表示，近年來一種被稱為MCED的抽血檢測快速興起，概念是僅需抽一管血，就可能同時篩檢超過50種癌症，包括乳癌、大腸癌、胰臟癌、卵巢癌、肺癌與食道癌等，因此被外界視為「一滴血驗多癌」的未來醫療技術。

其中，最受關注的產品為由 GRAIL推出的「Galleri」檢測，透過人工智慧與游離DNA（cell-free DNA）及DNA甲基化分析，嘗試從血液中偵測癌症訊號，甚至推測可能來源器官。

不過，黃軒引述JAMA刊登的文章指出，核心問題在於「檢查提早發現癌症，不代表真的能降低死亡率。」他提到，英國國民保健署（NHS）與Galleri進行超過14萬人的大型隨機試驗，原本期待降低晚期癌症比例，但結果顯示未達主要研究終點，未能顯著減少第3、4期癌症發生。

他進一步指出，即使部分癌症可透過早期偵測發現，對整體死亡率的改善程度仍不一致。例如肺癌與卵巢癌可能較有幫助，但攝護腺癌與大腸癌的效益則相對有限。

黃軒也提醒，臨床上更需注意的是，若過度依賴新型抽血檢測，可能導致民眾忽略已被證實能降低死亡率的傳統篩檢方式，包括大腸鏡、乳房攝影、子宮頸抹片檢查與低劑量肺部電腦斷層等。

他強調，目前醫學界對MCED的共識仍屬「具潛力但未成熟」階段，仍需釐清其是否能真正降低死亡率、適用族群、偽陽性比例及是否可能造成過度醫療等問題，因此現階段較適合定位為「輔助工具」，而非取代現有癌症篩檢方式。

黃軒最後指出，AI與抽血驗癌確實可能是未來癌症醫學的重要發展方向，但目前醫學界真正關心的關鍵不是「能不能找到癌症」，而是「找到之後，病人是否真的活得更久」。