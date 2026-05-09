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從日常照顧、就醫、陪伴不曾缺席 她58歲未婚卻有87個兒子

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶（右三）至今未婚，17年來累計照顧87名安置少年，母親節前夕孩子們為她精心準備紫色母親節派對。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶（右三）至今未婚，17年來累計照顧87名安置少年，母親節前夕孩子們為她精心準備紫色母親節派對。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶至今未婚，但17年來累計照顧87名安置少年，是孩子們的「園長媽媽」，她代替母職，從日常照顧到陪孩子急診、諮商，甚至到成年後的就業，從不缺席，母親節前夕，多位已自立的孩子以她最喜愛的紫色為主題為她籌辦母親節派對，讓她感動到說不出話來。

「園長媽媽母親節快樂」，多位從希望學園「畢業」的大男孩與學園內的孩子秘密籌辦「紫色母親節派對」，知道林香伶喜歡紫色，大家偷偷合資準備紫色蛋糕、紫色花束、紫色禮物，並要求林香伶穿上紫色系衣服現身，當林香伶看到滿滿的紫色祝福，又驚又喜，忍不住紅了眼眶，一度說不出話來。

在孩子眼中，林香伶不只是園長，更像媽媽。她33年來投入家扶工作，從協助經濟弱勢家庭，到投入兒少保護業務，2009年起接下雲林希望學園，專門照顧12歲至18歲安置少年，已陪伴87名孩子成長，因為忙於工作，至今未婚。

林香伶表示，希望學園收容的多是安置少年，警局、法院、醫院與學校幾乎成了她天天報到的地方。最難忘的是，曾有孩子連續多次送急診，後來必須緊急開刀，當時醫院一度緊急呼叫，她腦中瞬間浮現最壞打算，所幸孩子平安長大，如今已有穩定工作、自立生活，還曾回到雲林向她道謝。

她坦言，希望學園裡的少年也常讓她操碎心，因為對環境的不適應，常有孩子半夜偷跑外出，讓她半夜還得找人，孩子情緒失控更是常有的事情，當他們的園長媽媽「勞心又勞力」。但欣慰的是，許多當年讓人頭痛的「小魔頭」，如今都已長大成人，有人成家、有人成為小吃店員工，偶遇時還能熱情招呼。

林香伶笑說，自己雖然沒有結婚，也沒有親生孩子，但這些年與孩子們一起生活、一起成長，從日常照顧、醫療、諮商、就業媒合到離園後追蹤陪伴，「早就像一家人」。收到成年孩子特地準備的紫色蛋糕時，那份感動就像過年收到孩子紅包一樣，「代表當年播下的種子，真的發芽了」。

雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶至今未婚，但17年來累計照顧87名安置少年，是孩子們的「園長媽媽」。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶至今未婚，但17年來累計照顧87名安置少年，是孩子們的「園長媽媽」。記者陳雅玲／攝影

雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶（左三）至今未婚，17年來累計照顧87名安置少年，母親節前夕收到孩子們為她精心準備的紫色蛋糕。記者陳雅玲／攝影
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母親節 雲林

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