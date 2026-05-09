來台18年 越配陳愛越跨越文化、血緣照顧無血緣孫

來自越南的陳愛越女士獲得今年高雄市美力媽媽母親節表揚，已經61歲的她，雖然願嫁台灣多年，但卻並未生下親生兒女，反而扛起照顧台灣丈夫子女、孫女的責任，更在公婆年事已高患病後，毅然決然辭去工作在家照顧罹癌公公、失智婆婆，超越國界文化、血緣的愛，讓她成員勇敢的新住民母親代表。

陳愛越受訪提到，近20年前來台灣時，她其實是來台灣當家庭看護，希望能改善越南家庭的經濟狀況，尤其想分擔在越南的媽媽經濟重擔、感謝媽媽養育之恩，但在台灣工作3年後，便意外認識了台灣丈夫，兩人隨即投入愛河，毅然結婚。

她說，當時台灣先生曾有過一段婚姻，育有一子一女，不過她並未有怨言，而是在繼續工作之下，也一起照顧台灣先生一家人，直到10多年前公公罹患癌症後，她才辭去工作，把重心全放回家庭當中。

陳愛越雖然沒有生育，但她將台灣先生的孩子、孫女都視如己出，更在陪伴如今國小3年級的孫女過程中，積極把越南的傳統舞蹈、美食，帶進校園分享，希望讓更多孩子感受越南媽媽的愛。

陳愛越回憶來台灣的這18年，雖然內心承受對於越南生母的思念，但如今她自己也是一位台灣媽媽、阿嬤，希望用自己的經歷，鼓勵更多新住民姐妹，用溫柔、堅強的母愛，讓無論是不是自己的孩子都能感受到愛。