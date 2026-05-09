象山站不再是終點...信義線東延段5月11日試運轉 尖峰班距將有變動

台北捷運5月11日起開始信義線東延段試運轉，列車改由廣慈/奉天宮站發車，但該站不開放上、下車，旅客請由象山站上、下車並配合車站人員引導。北捷提醒，淡水信義線平日尖峰，部分列車班距將微幅調整1至2分鐘，請提早規畫行程、預留候車時間。

信義線東延段是接續捷運淡水信義線象山站尾軌東端，以高運量地下方案向東延伸，沿信義路六段至福德街廣慈博愛園區前增設橫渡線及終點車站，並自車站以東起以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，全長約1.4公里，共設置1座地下車站及供營運調度使用的尾軌。

北捷說，信義線東延段試運轉期間，淡水信義線列車資訊可透過台北捷運官網與車站公告「淡水信義線時刻表」查詢，旅客也可以多利用「台北捷運Go」App列車動態資訊，即時查詢列車到站時間。

北捷指出，信義線東延段為淡水信義線營運路段延伸，列車抵達象山站後，請旅客配合車站人員引導下車，以利列車調度順暢，試運轉期間造成些許不便，也請旅客見諒。