回收6萬餘罐 紐西蘭「a2牛奶」輸美產品摻致病毒素…食藥署曝我國未輸入

經濟部國貿局資訊指出，近期紐西蘭嬰兒配方奶粉業者「a2牛奶」召回三批由乳品加工廠「Synlait」生產，供應美國的「a2 Platinum」嬰兒配方奶粉，懷疑該批配方奶粉摻有「蠟樣芽孢桿菌毒素」。對此，衛福部食藥署食品組組長許朝凱說，食藥署經外電報導獲悉訊息後，立即查詢邊境輸入情形，確認召回產品及相關批次，均無申請查驗紀錄，也就是產品並未輸入我國。

根據經濟部國貿局5月6日發布資訊，業者a2牛奶5月4日向紐西蘭證券交易所表示，本次召回涉及美國約6萬3078罐牛奶產品，其中逾1萬6千罐已銷售給消費者，但尚未收到任何嬰兒病患受傷的確切報告，疑慮產品摻有的「蠟樣芽孢桿菌毒素」是一種耐熱毒素，由某些蠟樣芽孢桿菌菌株產生，可引起噁心和嘔吐，症狀通常在攝入後30分鐘至6小時內出現。

針對115年5月5日英國路透社報導「紐西蘭a2牛奶公司召回3批於美國販售之嬰兒配方食品」一案，許朝凱指出，食藥署於獲悉訊息後，立即查詢邊境輸入情形，確認該召回產品及相關批次「均無」申請查驗紀錄，並未輸入我國，根據報導內容，這次紐西蘭召回產品為美國市場專用的「Platinum USA 嬰兒配方食品（a2 Platinum Premium Infant Formula 0-12 months USA label）」。

許朝凱表示，據食藥署掌握，本次回收原因為產品檢出蠟樣芽孢桿菌毒素 （Cereulide），目前尚無任何嬰兒因這些受影響批次產品而生病的確診案例，這次召回行動是廠商配合美國食品藥品監督管理局（US Food and Drug Administration）的指導進行，召回產品僅限美國標示版本，其產品配方與於澳洲、紐西蘭及其他市場販售產品不同，其他市場產品未受影響。