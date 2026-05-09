東北季風影響到明晨 母親節氣溫回升北部零星雨 下周三又變天

今天東北季風影響，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區、桃園以北、恆春半島水氣仍多，有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，今天北部及宜花稍涼，高溫約22至25度，中部及台東高溫約27至29度，南部高溫仍有30至34度，南來北往留意溫度變化，至於夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東低溫約23、24度，早出晚歸適時調整穿著。澎湖陰天，22至24度；金門陰時多雲，18至23度；馬祖陰短暫陣雨，16至19度。

明天母親節，明天清晨北部、宜蘭花蓮天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周一、下周二環境轉為東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五環境水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至18日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一晚至下周二晨，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。下周一、下周二東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島易有長浪發生的機率。後期天氣預報不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供