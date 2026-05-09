健保費明年確定不漲 石崇良：後年要看財務預估該漲時候就要漲

依健保署最新財估，截至今年4月底歷年保險收支累計結餘2012億元，約當2.8個月保險給付支出，預估明後年健保安全準備均有逾1個月保險給付支出，逼近法定1個月安全水位，是否將要調漲。衛福部長石崇良說，短期而言不需要調整費率，「明年一定不需要調整費率」，後年就需要更新的財務分析，希望健保財務健全，會爭取任何經費挹注。

石崇良表示，目前的預估是健保會內討論的資料，健保內財務模型主要都是以長期財務預估，約10年的財務推測，不過近幾年國內經濟變化大，特別在補充保費的收入中也有明顯的增加，另每年的薪資調整沒有的，以長期的財務預估做短期的財務預測，會比較失準。

「短期來看，健保不需要調整費率」石崇良說，以最新的資料來看，還有2.8個月的安全準備金，約2000億元左右，以這樣的安全水位跟每年的總額成長金額來推，今年總額成長近600億元，較前一年的總額成長約531億元，再前一年約400多億元，以目前每年總額的成長趨勢，對應目前安全準備的水位，明年一定不需要調整保費。

至於後年會不會調，石崇良表示，那就要根據最新的財務統計，去年的財務決算要到今年6月，不過今年股市很熱，因此對於補充保費有益處，不過較準確的預測要到下半年再來做比較清楚。

石崇良說，多民眾都不想要漲保費，不過健保是社會保險且互助互利，本身也有財務機制，一般保費及補充保費「該漲還是要漲」，還是要等財務比較精準的時候再來說明。至於會不會爭取政院撥補，石崇良笑著說，他過去外號是眷村媽媽，不斷的去掙錢，因此在希望健保財務愈來愈好情況下，任何的機會都會去爭取。