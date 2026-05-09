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孟加拉灣夏季風到了 鄭明典：統計上2周後帶來台灣入梅的天氣條件
「孟加拉灣夏季風到了」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，印度半島南方赤道區有一股西風增強，赤道西風引發赤道兩側反向旋轉氣旋式環流。北側環流提供對流不穩定條件，此環流同時將赤道暖濕空氣帶入孟加拉灣，使得孟加拉灣對流明顯活躍起來，這是孟加拉灣夏季風肇始的特徵。
他說，統計上，約兩周後，季風將入南海，並帶來台灣入梅的天氣條件。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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