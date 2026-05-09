快訊

吳慷仁微博親回「不是台獨」衝上熱搜！被挖曾自稱「安徽人」：想回老家

MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

健保費明年確定不漲！石崇良稱後年要看這件事「該漲就漲」

聽新聞
0:00 / 0:00

女性衝事業「黃金時段」是罹乳癌高峰期 罹癌主播籲別忘了照顧自己

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。記者林琮恩／攝影
今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。記者林琮恩／攝影

母親節前夕，台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅路跑」活動，為連續第15年舉辦。知名主播簡立喆受邀分享罹癌經驗，她說，2018年發現罹癌時已是乳癌第二期，身為職場女性她除面對工作，也要照顧家庭，因自我要求高，把自己逼得很緊才導致罹病，「是身體給我警訊」，呼籲民眾注意自身健康，「許多女性優先照顧別人，卻忘了照顧自己。」

今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。

台灣癌症基金會指出，根據最新癌症登記資料，乳癌連續多年位居女性癌症發生率首位，每年新增逾1萬7千多名乳癌患者，且乳癌發生數自40歲後明顯攀升，於45至49歲達到發生率高峰，並延續至60歲，形成長達30年的高風險期，而這段時間正是女性在職場與家庭中，最忙碌、承擔責任最重的「黃金時段」。

台灣癌症基金會董事簡文仁說，粉紅健走連續舉辦15年，目標為推動乳癌防治，而台灣癌症基金會長期關心癌友，也推廣「癌症可以預防」觀念，呼籲「全面練五功」，包括蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳與定期篩檢，根據國內統計，每30分鐘就有1人罹患乳癌，每3小時就有1人死於乳癌，建議民眾多接受乳房攝影篩檢，若發現罹癌則應及早改變生活型態。

勞動部政務次長黃玲娜說，健康的勞動力是社會發展基石，勞動部與台灣癌症基金會合作，企業人數超過25人，便可申請乳癌篩檢巡迴車直接到公司服務，若因照顧家人或自身罹癌治療而中斷工作，勞動部提供自主學習計畫支持，共2萬元獎勵勞動用於重返職場所需學習，若回到職場穩定就業滿30天，則提供1萬元獎勵、最多可領6個月共6萬元，盼支持勞工重返職場。

今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。記者林琮恩／攝影
今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。記者林琮恩／攝影

知名主播簡立喆（左二）受邀分享罹癌經驗，她說，2018年發現罹癌時已是乳癌第二期，身為職場女性她除面對工作，也要照顧家庭，因自我要求高，把自己逼得很緊才導致罹病，「是身體給我警訊。」記者林琮恩／攝影
知名主播簡立喆（左二）受邀分享罹癌經驗，她說，2018年發現罹癌時已是乳癌第二期，身為職場女性她除面對工作，也要照顧家庭，因自我要求高，把自己逼得很緊才導致罹病，「是身體給我警訊。」記者林琮恩／攝影

癌症 乳癌

延伸閱讀

世界卵巢癌日 邱議瑩發青絲帶籲女性定期癌篩

台灣年均總工時達2030小時 勞團籲修法提高有薪休假

「肺癌癌王」小細胞肺癌過去5年存活率僅6% 新核准治療方式迎生機

減少罹患乳癌風險 少用塑膠製品裝食物

相關新聞

回收6萬餘罐 紐西蘭「a2牛奶」輸美產品摻致病毒素…食藥署曝我國未輸入

經濟部國貿局資訊指出，近期紐西蘭嬰兒配方奶粉業者「a2牛奶」召回三批由乳品加工廠「Synlait」生產，供應美國的「a2 Platinum」嬰兒配方奶粉，懷疑該批配方奶粉摻有「蠟樣芽孢桿菌毒素」。對此，衛福部食藥署食品組組長許朝凱說，食藥署經外電報導獲悉訊息後，立即查詢邊境輸入情形，確認召回產品及相關批次，均無申請查驗紀錄，也就是產品並未輸入我國。

健保費明年確定不漲 石崇良：後年要看財務預估該漲時候就要漲

依健保署最新財估，截至今年4月底歷年保險收支累計結餘2012億元，約當2.8個月保險給付支出，預估明後年健保安全準備均有逾1個月保險給付支出，逼近法定1個月安全水位，是否將要調漲。衛福部長石崇良說，短期而言不需要調整費率，「明年一定不需要調整費率」，後年就需要更新的財務分析，希望健保財務健全，會爭取任何經費挹注。

東北季風影響到明晨 母親節氣溫回升北部零星雨 下周三又變天

今天東北季風影響，中央氣象署表示，迎風面的東半部地區、桃園以北、恆春半島水氣仍多，有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

孟加拉灣夏季風到了 鄭明典：統計上2周後帶來台灣入梅的天氣條件

「孟加拉灣夏季風到了」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，印度半島南方赤道區有一股西風增強，赤道西風引發赤道兩側反向旋轉氣旋式環流。北側環流提供對流不穩定條件，此環流同時將赤道暖濕空氣帶入孟加拉灣，使得孟加拉灣對流明顯活躍起來，這是孟加拉灣夏季風肇始的特徵。

女性衝事業「黃金時段」是罹乳癌高峰期 罹癌主播籲別忘了照顧自己

母親節前夕，台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅路跑」活動，為連續第15年舉辦。知名主播簡立喆受邀分享罹癌經驗，她說，2018年發現罹癌時已是乳癌第二期，身為職場女性她除面對工作，也要照顧家庭，因自我要求高，把自己逼得很緊才導致罹病，「是身體給我警訊」，呼籲民眾注意自身健康，「許多女性優先照顧別人，卻忘了照顧自己。」

南迴搞軌案20年 真相是世紀大詐保還是「大冤案」？

2006年3月17日，南迴線上一聲巨響，莒光號翻覆在黑夜的邊坡，也掀開了台灣司法史上最撲朔迷離的一頁。從「蛇毒」到「意妥明」，陳氏紅琛的死因三次轉向；李泰安從容面對鏡頭的「泰安休息站」已成往事，但他始終不認罪。如今李泰安刑滿出獄，當年的辯護律師吳漢成再次翻開厚重卷宗，指著那張消失的「關鍵證據」問道：我們真的找到真相了嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。