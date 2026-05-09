女性衝事業「黃金時段」是罹乳癌高峰期 罹癌主播籲別忘了照顧自己

母親節前夕，台灣癌症基金會今天舉辦「粉紅路跑」活動，為連續第15年舉辦。知名主播簡立喆受邀分享罹癌經驗，她說，2018年發現罹癌時已是乳癌第二期，身為職場女性她除面對工作，也要照顧家庭，因自我要求高，把自己逼得很緊才導致罹病，「是身體給我警訊」，呼籲民眾注意自身健康，「許多女性優先照顧別人，卻忘了照顧自己。」

今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。

台灣癌症基金會指出，根據最新癌症登記資料，乳癌連續多年位居女性癌症發生率首位，每年新增逾1萬7千多名乳癌患者，且乳癌發生數自40歲後明顯攀升，於45至49歲達到發生率高峰，並延續至60歲，形成長達30年的高風險期，而這段時間正是女性在職場與家庭中，最忙碌、承擔責任最重的「黃金時段」。

台灣癌症基金會董事簡文仁說，粉紅健走連續舉辦15年，目標為推動乳癌防治，而台灣癌症基金會長期關心癌友，也推廣「癌症可以預防」觀念，呼籲「全面練五功」，包括蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、遠離菸檳與定期篩檢，根據國內統計，每30分鐘就有1人罹患乳癌，每3小時就有1人死於乳癌，建議民眾多接受乳房攝影篩檢，若發現罹癌則應及早改變生活型態。

勞動部政務次長黃玲娜說，健康的勞動力是社會發展基石，勞動部與台灣癌症基金會合作，企業人數超過25人，便可申請乳癌篩檢巡迴車直接到公司服務，若因照顧家人或自身罹癌治療而中斷工作，勞動部提供自主學習計畫支持，共2萬元獎勵勞動用於重返職場所需學習，若回到職場穩定就業滿30天，則提供1萬元獎勵、最多可領6個月共6萬元，盼支持勞工重返職場。

今年粉紅健走活動已「粉紅力量、職場守護」為主題，聚焦職場女性及40歲後女性健康，3千多名民眾在圓山花博公園參與活動。記者林琮恩／攝影