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監委指逾9成女性肺癌患者不吸菸 衛福部須加強應對

中央社／ 台北9日電

肺癌居台灣癌症死因首位，監委田秋堇、蔡崇義今天指出，根據歷年資料，台灣女性肺癌患者逾9成無吸菸史，衛福部應研議針對不吸菸女性的肺癌成因研究及對應防治策略；衛福部則回覆表示，今年度研究計畫已納入不吸菸且無家族史民眾。

肺癌死亡人數自民國93年起，即取代肝癌成為台灣癌症死亡原因首位，田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿表示，依國際研究指出，70%肺癌死亡個案可歸因於「吸菸」，且相較於未吸菸者，長期吸菸會增加10倍至30倍的肺癌風險，因此多年來，台灣肺癌防治核心策略多側重於菸害防制，但菸害防制法施行近30年，吸菸人口雖逐年下降，肺癌新發生人數仍逐年持續增加。

監委說，根據歷年資料，女性肺癌標準化發生率增幅明顯較男性更高，且女性肺癌個案9成以上均未有吸菸史，意即多數女性罹患肺癌成因非吸菸所致。

聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」規範，政府訂定保健政策時，應正視婦女健康權利，按性別分類出可靠的數據，並研擬預防性與治療性措施。監委認為，台灣有逾9成女性肺癌患者均非吸菸者，衛福部現行僅將重度吸菸者及具肺癌家族史者納入肺癌篩檢計畫之作法，覆蓋率及保護力仍有不足。

監委提醒，衛福部須釐清不同性別導致肺癌的危險因子差異，並規劃菸害防制以外的有效預防措施及強化相關衛教宣導，藉以降低女性罹患肺癌風險。

對於監委調查建議，衛福部日前回覆指出，今年度研究計畫已針對尚未被納入肺癌篩檢對象的民眾，也就是不吸菸且無家族史民眾進行深入研究與分析，建構風險預測模型，期能找出高風險民眾，擴大肺癌篩檢覆蓋率及保護力；國科會則強調，將加強盤點台灣不吸菸女性肺癌成因及防治議題相關研究計畫，並將成果送衛福部作為施政參考。

衛福部 田秋堇 監委 癌症

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