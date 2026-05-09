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母親節天氣好轉飆高溫！典型梅雨何時才出現 專家曝可能時間點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天母親節，東北季風減弱，大台北、東半部地區為多雲到陰仍有局部短暫陣雨天氣，西半部平地多雲或有陽光。北台灣溫度回升，南部高溫仍可達30至33度。聯合報系資料照
明天母親節，東北季風減弱，大台北、東半部地區為多雲到陰仍有局部短暫陣雨天氣，西半部平地多雲或有陽光。北台灣溫度回升，南部高溫仍可達30至33度。聯合報系資料照

今天東北季風影響，迎風面桃園、大台北、東半部地區為陰天有局部短暫陣雨天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中南部山區午後受熱力作用，雲層發展，也會有局部短暫陣雨機會，西半部平地大致是多雲或有陽光的天氣。

溫度方面，他說，今天北台灣溫度較偏涼，北部、東北部白天高溫22至24度，愈往南走溫度就愈高；中部及花東地區高溫26至29度，南部高溫可達30至33度。

明天母親節，吳聖宇表示，東北季風減弱，大環境風向逐漸轉為偏東到東南風，大台北、東半部地區為多雲到陰仍有局部短暫陣雨天氣，中南部山區留意午後熱力作用雲層發展帶來的局部短暫陣雨，西半部平地多雲或有陽光。北台灣溫度回升，北部、東北部、花蓮一帶高溫26至28度，中部及台東地區高溫28至30度，南部高溫仍可達30至33度。

吳聖宇表示，下周一、下周二中彰以北到宜蘭整體雲量偏多，有局部短暫陣雨機會，下周二水氣又比下周一多一些，降雨機會也比較高，天氣不是很穩定。雲嘉以南山區和花東地區午後容易有局部短暫陣雨，雲嘉以南平地天氣相對較為穩定。北部、東半部白天高溫27至30度，中部、南部高溫30至33度，南部局部可能有34度或以上高溫機會。

下周三到下周五台灣附近雲量仍多，水氣更為增多一些，吳聖宇表示，天氣不太穩定，中彰以北到宜蘭一帶仍是多雲到陰有短暫陣雨的天氣，雲嘉以南到花東一帶雲量也會變得更多，要留意午後熱力雲層發展可能帶來的局部短暫陣雨。天氣變動度會比較大，視西南風水氣移入的狀況，預報隨時有調整的可能性，留意最新的預報資訊。

吳聖宇說，下周六、17日太平洋高壓逐漸西伸增強的過程，台灣附近風向很快由西南風轉為東南到偏東風，下周六東半部有短暫陣雨，西半部午後有局部短暫陣雨。17日東半部降雨較為減少，仍有局部短暫陣雨，西半部尤其中南部午後仍有局部短暫陣雨，天氣慢慢轉為有點夏季午後降雨的型態。溫度更為升高，尤其北部、東半部也將有30度以上高溫出現機會。

至於梅雨何時出現？他說，太平洋高壓增強西伸後，可能持續1周或更久的時間，進入所謂梅雨開始前的氣候特徵，天氣較為穩定且偏熱。同時印度洋的西南季風將逐漸建立，並且逐漸來到中南半島甚至南海西側一帶，但是受到高壓阻擋、尚未能影響台灣。要等到太平洋高壓東退之後，西南季風才會逐漸往台灣附近擴展過來。

吳聖宇表示，一旦配合北方鋒面南下，就可能是較為典型的梅雨特徵要開始出現，時間點可能落在5月下旬後半到5月底之間，不過實際的開始時間仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

母親節 高溫

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