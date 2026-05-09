快訊

走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

去澎湖獨旅會怪嗎？她想衝花火節超猶豫 過來人曝真實感受

札哈．哈蒂遺作成地標！「淡江大橋」團隊台灣子弟黃劭暐讚：難在別處複製

聽新聞
0:00 / 0:00

于右任版台電LOGO怎麼來？61年前文章詳細記載 酬勞是2顆大西瓜

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為1958年5月7日，于右任（前排左）八秩大壽，祝壽酒會上，當時的童星張小燕（前排中）也到場祝賀。圖／聯合報系資料照片
圖為1958年5月7日，于右任（前排左）八秩大壽，祝壽酒會上，當時的童星張小燕（前排中）也到場祝賀。圖／聯合報系資料照片

台灣電力公司更換LOGO，引起正反不一評價，外界譏諷原本的字樣是取自書法名家于右任字帖拼湊而成，不過，華梵大學人文藝術學院院長黃智陽昨天在臉書PO出1965年元旦發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，內容詳述當時專程請託于右任題字的過程，以及「酬勞」只是兩顆大西瓜，于右任驚喜收下，當場吩咐傭人切西瓜與在場客人分享。

摘錄自「右老墨寶與臺電」文章內容，「右老為一代書聖，他的法書，最受世人崇拜；他對本公司曾留下不少的墨寶，台電同仁每天幾乎會接觸到它，因此對右老實最為親切熟稔。本公司的公物上，如信封、信紙、出版物、車輛、招牌、場所用的『臺灣電力公司』6字墨寶，是在民國42年間寫的」。

當時台電請託于右任寫「臺灣電力公司」及「服務所」二份法書作為招牌之用，該文作者「止誠」拿兩張上好的宣紙前去拜見，對于右任說，「台電的單位遍及全省各地，能有右老的墨寶，不但為台電增光，且將與寶島河山共垂不朽」。于右任聽了很高興，不但一口答應，而且不到3天就寫好，「這恐怕是右老對本公司最早的一張墨寶，現在全省各大小單位的招牌，所用于體台灣電力公司的招牌，都是那次所寫」。

根據文章內容，「止誠」過幾天帶了兩顆重達36台斤的大西瓜專誠去道謝，當時會客室很多客人，于右任第一次看見如此大的西瓜，立即吩咐傭人把它剖開，和客人共享。

圖為台灣電力公司。本報資料照片
圖為台灣電力公司。本報資料照片

華梵大學人文藝術學院院長黃智陽找出1965年1月1日發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，「台灣電力公司」的6個書法字是台電請託于右任題字，非集字而成。圖／取自「黃陽」臉書
華梵大學人文藝術學院院長黃智陽找出1965年1月1日發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，「台灣電力公司」的6個書法字是台電請託于右任題字，非集字而成。圖／取自「黃陽」臉書

台電

延伸閱讀

于右任版台電是拼湊集字？ 黃智陽秀證據駁：避重就輕 非常不專業誤導

台電換LOGO引討論 聶永真：加入于右任版特徵 交出專業無愧於心

換logo評價兩極 台電回應了：年輕同仁居多 期待公司發展新意象

李家同／如何徹底改善台鐵和台電

相關新聞

于右任版台電LOGO怎麼來？61年前文章詳細記載 酬勞是2顆大西瓜

台灣電力公司更換LOGO，引起正反不一評價，外界譏諷原本的字樣是取自書法名家于右任字帖拼湊而成，不過，華梵大學人文藝術學院院長黃智陽昨天在臉書PO出1965年元旦發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，內容詳述當時專程請託于右任題字的過程，以及「酬勞」只是兩顆大西瓜，于右任驚喜收下，當場吩咐傭人切西瓜與在場客人分享。

北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

今晨大台北、宜花及中部山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼，今天北部17至23度、中部19至32度、南部20至34度、東部19至31度。

于右任版台電是拼湊集字？ 黃智陽秀證據駁：避重就輕 非常不專業誤導

台灣電力公司近期將書法名家于右任題字的LOGO換掉，新版出自知名設計師聶永真的永真急制設計工作室，引起討論。聶永真昨晨在臉書指原「台灣電力公司」的6個書法字，並非于右任專為台電客製書寫而成；對此，書法家、華梵大學人文藝術學院院長黃智陽在臉書表示，「台電大樓于右任題字的核心問題，是被承包商解釋成集字？這是避重就輕，且非常不專業的誤導現象」。

母親節天氣好轉飆高溫！典型梅雨何時才出現 專家曝可能時間點

今天東北季風影響，迎風面桃園、大台北、東半部地區為陰天有局部短暫陣雨天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中南部山區午後受熱力作用，雲層發展，也會有局部短暫陣雨機會，西半部平地大致是多雲或有陽光的天氣。

走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

許多人天天走超過一萬步卻難以減重，營養師廖欣儀指出，真正的關鍵在於餐後攝取的熱量常超過消耗。她揭示常見四大飲食誤區，呼籲大眾在運動後要注意飲食選擇，以有效達成減脂目標。

人生逆轉學／從暢銷作家到洗車人家 敷米漿學會幽默看人生

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 作家敷米漿對我深深一鞠躬，上身幾乎彎成90度。我思忖他對來洗車的顧客必然也如此，又想到他自述高中成不良少年時，下巴總抬得老高、滿臉怒氣，他確實歷經雲霄飛車般的人生反差，在一手創立的洗車場，敷米漿說起大二寫網路小說暴紅、被冠上「真愛王子」，洗車歲月卻學會把腰彎得很低。是那些曾經的失去救了他，也教會他珍惜還有的一切，比如寫作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。