走路天天破萬步卻瘦不下來？營養師揭「4誤區」超多人忽略：白走了

不少人每天努力走超過一萬步，卻發現體重始終沒有下降。對此，營養師廖欣儀指出，真正影響減脂成果的關鍵，往往不是走了多少路，而是走完之後吃進了什麼。她提醒，走路1小時消耗的熱量，可能因為喝一杯飲料，全部補回來。

廖欣儀在臉書表示，許多人認為只要每天步數破萬，體重自然就會下降，但實際上即使每天走很多，仍可能瘦不下來。她解釋，走路確實能增加熱量消耗，也有助於提升心肺功能、穩定血糖以及舒緩壓力，不過多數人常高估運動消耗的熱量，卻低估實際攝取的熱量。

她舉例，若走路1小時後順手買一杯全糖珍珠奶茶，熱量大約就有500至700大卡；若再多吃一份蛋糕甜點，熱量約300至500大卡；甚至只是多吃一碗白飯，也有約280大卡。如果再加碼吃宵夜，熱量更可能高達400至800大卡。然而，走路1小時實際消耗的熱量大約只有180至300大卡，依照體重與速度不同會有些差異，很可能因為一杯飲料，就把辛苦消耗的熱量全補回來。

對此，廖欣儀整理出4個常見飲食誤區：

1、認為有走路就能放縱吃喝：減脂重點在於一天的總熱量，而不是單看步數。

2、白天有活動量，晚上卻大吃特吃：白天亂吃，晚餐更容易失控。

3、走完路太餓立刻吃點心：若選到高糖、高油食物，熱量容易爆表。

4、蛋白質攝取不足：飽足感不夠，容易餓得快，也更容易嘴饞。

廖欣儀建議，真正有效的減脂方式，應該是持續增加日常活動量，同時每餐優先補充蛋白質，像是雞蛋、豆腐、魚肉、雞肉與無糖優格等；澱粉不需要完全戒掉，適量即可，另外也要多攝取蔬菜增加纖維與飽足感，提醒民眾別把運動當成吃甜食的理由。

事實上，現代人愛吃美食，瘦身減重成為人生必要課題，但減肥不是只有少吃多動而已，如果不改掉其他壞習慣的話，想變瘦真的很難。本站曾報導，營養師李婉萍曾在臉書表示，現代人很常有4大壞習慣，分別為熬夜、吃錯碳水化合物、飲食順序錯誤、不運動，認為如果不改變這些壞習慣，想要減肥真的難上加難。

李婉萍指出，很多人喜歡睡前看手機，甚至熬夜追劇，但睡不好就容易瘦不下來，建議提早30分鐘上床睡覺，晚餐也要少油、少鹽，就可以幫助更容易入睡，還可以瘦身。

此外，很多人除了運動以外就是戒碳水，結果卻狂喝珍珠奶茶來療癒心情。李婉萍建議可換成優質碳水，例如馬鈴薯、地瓜、糙米。不僅如此，飲食順序也很重要，有人早餐、午餐都吃茶葉蛋、水煮蛋，但一到晚上就狂嗑牛排，宵夜還來份鹽酥雞，這樣根本就是在「養小腹」，李婉萍表示可以調整順序，早餐吃得飽、午餐吃得好，晚餐則吃得清爽一點。直言減肥除了要管住嘴巴，還要動動身體，建議每天多走1000步，持之以恆就可以看到效果。