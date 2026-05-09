天氣展望 各地降雨訊號增之後水氣減 氣象署曝西南季風發展進程

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 作家敷米漿對我深深一鞠躬，上身幾乎彎成90度。我思忖他對來洗車的顧客必然也如此，又想到他自述高中成不良少年時，下巴總抬得老高、滿臉怒氣，他確實歷經雲霄飛車般的人生反差，在一手創立的洗車場，敷米漿說起大二寫網路小說暴紅、被冠上「真愛王子」，洗車歲月卻學會把腰彎得很低。是那些曾經的失去救了他，也教會他珍惜還有的一切，比如寫作。

2026-05-09 08:00