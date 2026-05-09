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天氣展望 各地降雨訊號增之後水氣減 氣象署曝西南季風發展進程

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
西南季風發展進程。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
西南季風發展進程。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中至第2周期初鋒面較為接近，各地降雨訊號略增，之後環境水氣減少，各地大致為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。梅雨季期間模式預報不確定性較大，注意最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

未來2周西南季風仍處於從印度洋推進至東亞的路上，西南季風發展進程，中央氣象署說，第1周孟加拉灣對流發展，西南季風推進至熱帶東印度洋及中南半島西側，副熱帶高壓仍西伸至南海及中南半島東側。第2周西南季風推進至中南半島及南海南部，南海北部至台灣受副熱帶高壓影響，天氣相對穩定。

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