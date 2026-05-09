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北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

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東北季風影響今濕涼 母親節陽光露臉、重回暖熱好天氣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
周末天氣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
周末天氣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

明天母親節，可望天氣好轉。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天仍受東北季風影響，不過，明天東北季風減弱，氣溫回升、水氣漸減少，陽光露臉的機率增加。

今天的天氣，他說，仍受東北季風影響，北部、基隆及宜蘭地區天氣整天偏涼；尤其桃園以北及基隆地區全天氣溫都只有20至23度之間，其它地區氣溫也有稍稍下降的趨勢。

降雨方面，林得恩表示，由於環境水氣還是比較多的緣故，桃園以北、基隆及宜蘭地區，竹苗中部的山區都有局部短暫陣雨的機會，花東地區及南部山區也偶有零星短暫陣雨，其它地區則維持多雲到晴的天氣。

明天母親節，由於東北季風減弱，氣溫開始有回升趨勢。他說，沒下雨的區域，天氣又會回到暖熱的感覺。因為環境水氣漸減少，陽光露臉的機率增加，西半部地區大部分轉為多雲到晴天氣，東半部、北北基地區及部分山區午後則仍有局部性的短暫雨，降雨型態屬於間歇性的零星陣雨。

他說，整體來看，母親節的天氣會比今天還要穩定，適合安排戶外慶祝活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 母親節 宜蘭

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