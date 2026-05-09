于右任版台電是拼湊集字？ 黃智陽隔空批聶永真：避重就輕不專業誤導

台灣電力公司近期將書法名家于右任題字的LOGO換掉，新版出自知名設計師聶永真的永真急制設計工作室，引起討論。聶永真昨晨在臉書指原「台灣電力公司」的6個書法字，並非于右任專為台電客製書寫而成；對此，書法家、華梵大學人文藝術學院院長黃智陽在臉書表示，「台電大樓于右任題字的核心問題，是被承包商解釋成集字？這是避重就輕，且非常不專業的誤導現象」。

台電更換LOGO引起正反不一評價，聶永真昨晨在臉書說明設計細節，並指「新修版的標準字，仍加入了與于右任原法帖字體的中宮及端點特性的連結」，他還稱，「原『台灣電力公司』的6個書法字，其來源為分別取自於于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成、並進行電腦描圖邊緣處理，非于先生專為台電客製書寫而成。所以網路上有些以書法的整句行氣來討論原標準字的論點，也與事實略微脫節」。

台電昨天說，希望透過新的企業識別塑造年輕、勇於改變的新意象，外界無需帶著政治眼光過度聯想。

不過，黃智陽昨天在臉書針對台電換LOGO一事連發4篇文章表達意見，不只找出1965年1月1日發行的台電月刊25期中「右老墨寶與臺電」文章，以及資深監察委員告知，「曾紹杰老師曾經告訴他，是他親自邀請于右任院長題寫台電招牌的，曾老師當時即為台電的會計長，在台電中與于老交誼最深，還幫右老整理印章」。

「右老墨寶與臺電」一文記錄：1953年台電公司整頓服務所已告一段落，當時的總經理則煇對于右任的法書最欽仰，請〈右老墨寶與臺電〉作者止誠請于右任寫「臺灣電力公司」及「服務所」的法書作為招牌之用。60年代全省台電各大小單位的公物，如信封、信紙、出版物、車輛、招牌所用「臺灣電力公司」的招牌，都是1953年間所寫。

黃智陽說，所以于右任題署「台灣電力公司」正確年分應該是1953年，是台電總經理親自邀請的，絕對不能隨便以「集字」淡化問題，只是由右而左之書寫，改為由左而右，但是親自為台電題字是歷史事實，「不能為商業錯估，取巧誤導群眾」。無關政治，只是文化創意的專業，絕對要積累文化歷史的特色，才能創造不可取代的品牌效益，這是理性的群眾都知道的常識，鼎泰豐即是很成功的文創品牌案例。

「看到台電以現代制式字型，代替台灣最知名書法家題字，真是令人驚訝歎息」，黃智陽感嘆，想到立法院、監察院（集孫中山字）歷史博物館（集于右任字）、臺灣銀行（王壯為題），太多歷史名人的字跡，「是不是也會消失？或被檢討？真是令人擔心！」台電品牌與作為，早就與大家都綁在一起了。「大家都不解的是，在油電高漲的時局，沒有更重要且更有共識的事可以努力嗎？」

「不一定是雜誌上所登的這一件」，黃智陽說，但從這個字型可以判斷，可能寫過多次，而且多次製作以後會失真。但是親自為台灣電力公司題寫招牌是確定的。至於文件沒有被保留下來，很多公單位都有這個問題，這是無法彌補的缺憾，也是當代關心台灣文史要警惕與檢討的事實。

黃智陽問，第一，有必要換掉于右任大書法家的字體嗎？第二，新的數位字型有比原題字具有品牌效益嗎？第三，有沒有方案考慮繼續延用原形象，優化細節應用即可？後人模仿、複製、應用，就算有誤差，仍然是于右任題字的風格與情誼，可以請專家根據舊照片修復或優化，「而不是當作于右任沒有題字，據此直接換掉，反而凸顯保存與應用文物的粗率過程」。

黃智陽表示，他多年的調查中，全國200多處于右任的題字，「這是大家印象最深刻，文字編排最理想的代表之一，是台灣電力公司的驕傲歷史與成就。也是現代的文創設計工作者需要欣賞與珍惜的專業案例」。

至於台電想要改變LOGO，更貼近年輕族群，黃智陽表示，可千萬不要輕視了台灣年輕族群的審美判斷力，原招牌特色鮮明，變化自然，任何年齡層都覺得很貼近，千萬不要小看年輕人對於字型風格的判斷力。花了錢又恐成為國際間文化品牌設計討論中的負面教材。

原始題字比較。圖／取自「黃陽」臉書