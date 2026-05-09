北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

今晨大台北、宜花及中部山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼，今天北部17至23度、中部19至32度、南部20至34度、東部19至31度。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率。

明天母親節，吳德榮說，明天白天起至下周一鋒面雲系減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升，東半部地區及山區午後仍有局部短暫降雨的機率。下周二、下周三梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，下周四至17日鋒面漸往北移，台灣在暖氣團內，但水氣多，大氣很不穩定，易降雨。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

至於颱風動態，他說，根據中央氣象署 颱風路徑潛勢預測圖及歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖皆顯示，今年第5號颱風哈格比在雅浦島西南方海面，偏西北西進行，下周一、下周二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消散、向東北迴轉的趨勢，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。