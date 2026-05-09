快訊

外送員遭棄單 平台須按分計酬付報酬 消基會籲建立收費監理機制

北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

聽新聞
0:00 / 0:00

北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼。本報資料照片
今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼。本報資料照片

今晨大台北、宜花及中部山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼，今天北部17至23度、中部19至32度、南部20至34度、東部19至31度。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率。

明天母親節，吳德榮說，明天白天起至下周一鋒面雲系減弱、遠離，各地天氣好轉，氣溫升，東半部地區及山區午後仍有局部短暫降雨的機率。下周二、下周三梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀，北部、東半部地區轉有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，下周四至17日鋒面漸往北移，台灣在暖氣團內，但水氣多，大氣很不穩定，易降雨。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

至於颱風動態，他說，根據中央氣象署 颱風路徑潛勢預測圖及歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖皆顯示，今年第5號颱風哈格比在雅浦島西南方海面，偏西北西進行，下周一、下周二行至菲律賓東方海面，將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消散、向東北迴轉的趨勢，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 母親節 宜蘭

延伸閱讀

鋒面今通過…台灣北東轉雨降溫 專家估典型梅雨「這時開始」

今明南北天氣大不同 鋒面通過後東北季風增強…明天更濕涼

兩波鋒面接力北東溼答答 賈新興曝南部這時降雨才有偏多趨勢

下周天氣不穩！鄭明典：13日前後西南風到華南「很接近台灣」

相關新聞

外送員遭棄單 平台須按分計酬付報酬

「外送員權益保障及外送平台管理法」將於七月廿一日上路。勞動部昨預告三項子法，明確外送服務時間的計算方式、報酬內涵、派單資訊、申訴處理機制、補償制度等。其中，若消費者棄單、店家臨時取消出貨等不可歸責外送員的情況下，平台仍須依外送服務時間支付報酬給外送員；至於申訴案件處理時間，不得超過廿一天。截至截稿為止，外送平台業者對於勞動部預告的三子法並無最新回應。

北東濕涼探17度低溫 吳德榮：母親節雨歇轉熱 下周又變天

今晨大台北、宜花及中部山區有局部降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨晨受鋒面雲系影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨的機率。北台灣明顯偏涼，今天北部17至23度、中部19至32度、南部20至34度、東部19至31度。

東部海域凌晨3時26分發生規模4.9地震 最大震度2級

2026年5月9日凌晨3時26分，臺灣東部海域發生深度71公里、規模4.9地震，有感區最大震度為2級，涵蓋宜蘭、桃園、新竹及新北等地。

于右任版台電是拼湊集字？ 黃智陽隔空批聶永真：避重就輕不專業誤導

台灣電力公司近期將書法名家于右任題字的LOGO換掉，新版出自知名設計師聶永真的永真急制設計工作室，引起討論。聶永真昨晨在臉書指原「台灣電力公司」的6個書法字，並非于右任專為台電客製書寫而成；對此，書法家、華梵大學人文藝術學院院長黃智陽在臉書表示，「台電大樓于右任題字的核心問題，是被承包商解釋成集字？這是避重就輕，且非常不專業的誤導現象」。

東北季風來襲！明北部、宜花偏涼有雨 母親節天氣回穩

中央氣象署提醒，明天桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨，北部、宜花地區偏涼，高溫約攝氏22至25度；10日（母親節）天氣回...

橘世代／【愛的界線】畫界線 紀寶如親子功課

「是媽媽教得不好，抱歉讓大家失望。」去年底，藝人紀寶如因次子再度涉毒，在鏡頭前鞠躬道歉，她緊接著說：「他快四十歲了，該承擔的，就要自己面對。」她選擇道歉，但沒有選擇替孩子承擔。在她的觀念裡，母親可以不放手，但不能代替孩子承受後果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。