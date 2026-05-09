凌晨3時26分東部海域規模4.9地震 最大震度2級

「是媽媽教得不好，抱歉讓大家失望。」去年底，藝人紀寶如因次子再度涉毒，在鏡頭前鞠躬道歉，她緊接著說：「他快四十歲了，該承擔的，就要自己面對。」她選擇道歉，但沒有選擇替孩子承擔。在她的觀念裡，母親可以不放手，但不能代替孩子承受後果。

2026-05-09 01:10