東部海域凌晨3時26分發生規模4.9地震 最大震度2級

2026年5月9日凌晨3時26分39秒，位於臺灣東部海域，距離宜蘭縣政府東南東方約27公里處，發生規模4.9的有感地震。此次地震深度約71公里，屬於中層地震，震源位於海域底下，因此雖然芮氏規模接近5級，但搖晃程度相對輕微。

現場最大震度為2級。根據最新監測資料，最大震度2級地區包括宜蘭縣頭城鎮、桃園市、新竹縣關西鎮和新北市新店區，以上地區民眾感受輕微搖晃。其他震度1級地區還包含花蓮縣、臺北市、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣及彰化縣。

最大震度2級地區:宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新北市

2級震度屬於輕震範圍，多數人可感受到搖晃，室內懸掛物輕微晃動，靜止汽車可能略有搖晃。此震度級別一般不會造成建築或生活上重大損害，民眾無須過度驚慌，避免驟然移動導致意外。

最大震度1級地區:花蓮縣、臺北市、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣、彰化縣

1級震度為微震，靜止或安靜時較易感受到非常輕微的搖晃，通常不會對建築物或交通造成影響，居民可安心生活。

此次地震雖屬中層地震且規模不大，但任何地震都提醒我們應加強防災意識。建議大家熟悉「趴下、掩護、穩住」的防震守則，並保持冷靜應變，確保自己和家人的安全。若感受震動，請避免驟然奔跑或靠近窗戶，地震後注意檢查家中電火管線與家具安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）