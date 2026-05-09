健康你我他／三樣家電助抗敏 再喝綠豆薏仁湯

台鐵公司表示，今（8）日20時50分於高雄=鳳山間（科工館站），因一旅客於月台違規侵入路線致遭3081次區間快車撞及，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，目前高雄=鳳山間東正線不通，暫以西正線單線雙向行車，車上旅客由3251次區間車接駁，本案後續由鐵路警察持續處理中。

2026-05-08 21:22