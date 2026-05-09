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健康你我他／三樣家電助抗敏 再喝綠豆薏仁湯

聯合報／ 文╱蔡婷然（金門烈嶼）

「未食五月粽，毋通收棉被。」這句台語，在母親大人的耳提面命下，早已深植我心。每逢春夏交替之際，天氣總是說變就變，宛如「春天後母面」。溫度忽冷忽熱，不僅讓人外出穿著難以拿捏，就連敏感的肌膚也深受其擾。

當我的皮膚出現泛紅、搔癢、起疹子等症狀時，除了求助皮膚科醫師，塗抹藥膏以減緩不適之外，不想成為「人體吸塵器」的我，特別注重居家環境清潔。定期清洗、曝曬寢具，並使用「紫外線抗敏除塵蟎機」，將床墊、枕頭，甚至沙發上的塵蟎與灰塵徹底吸除，藉此降低過敏肌膚亮起紅燈的頻率。

外子向來不太喜歡潮濕天氣帶來的黏膩感，幾年前便已添購「除濕機」，將室內濕度維持在理想的50至60%。近日又加購「空氣清淨機」，藉此減少空氣中的過敏原與懸浮微粒，大大提升居家生活的舒適度。無形之中，意外發現我的皮膚過敏情況改善了許多。

感謝上述三樣家電，助我抗敏一臂之力之外，閒暇之餘，我偏好喝一碗溫熱、無加糖的「綠豆薏仁湯」。綠豆清熱降火、抗氧化，薏仁利水消腫，幫助皮膚狀態穩定，依體質適量飲用、不可過量。期待在多變的時節，與過敏和平共處。

台語 除濕機 綠豆 塵蟎

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