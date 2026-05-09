愛肝達人站／半夜正經事不做，講什麼笑話？

老公常常深夜才回家，生性愛講笑話。

有一天，又是三更半夜才進門。他一回房間，就把熟睡中的老婆搖醒，興沖沖開始講笑話。老婆氣得破口大罵：「神經病啊！三更半夜，正經事不做，講什麼笑話？」

原來老婆春宵難耐，早已癡癡等了他一整晚。

鐘鼎山林，各有天性。有人天生嚴肅，有人則天生幽默。笑話的確能讓人快樂，聽的人若笑了，說的人也會很有成就感。只是，看到別人笑，也別高興得太早。

有一天，一位老闆在公司裡講笑話，大家都笑成一團，只有一位員工面無表情。同事私下問他：「老闆講笑話，你怎麼不捧場笑一下？」他淡淡回答：「不用笑了，我明天就要離職了。」

很多時候，人們的笑，不一定是真的開心，有時只是禮貌性的配合，或者給對方一個面子而已。其實，這個道理放到醫學上，也很值得深思。

有些病人走進診間時，精神特別好，講話滔滔不絕，笑容滿面，彷彿全身充滿能量。若只看表面，還以為他最近過得很好。但有經驗的醫師，不會只看表面。

有些疾病，例如甲狀腺機能亢進，或某些類固醇藥物，都可能讓人精神亢奮、情緒高昂、精力旺盛；然而這種「特別有精神」，背後卻可能隱藏疾病訊號。

有些精神科疾病更是如此。例如躁鬱症，病人在憂鬱期時，情緒低落、意志消沉；但一旦進入躁期，卻又判若兩人，笑容滿面、口若懸河，整天找朋友聊天、聚餐、做計畫，甚至花錢如流水。

另外，有些嚴重肝病患者，在肝昏迷前，也可能出現短暫異常興奮的現象。原本昏沉的人，突然話變多、精神特別好，但不久之後，卻可能急轉直下，逐漸昏迷不醒。這是因為肝功能衰竭後，血液中的氨過高，引起肝腦性病變所造成。

因此古人說：「觀其眸子，人焉廋哉？人焉廋哉？」望、聞、問、切，本來就是醫學的重要功夫。

真正高明的醫師，不能只聽病人說什麼，更要觀察他為什麼這樣笑、為什麼突然特別興奮。有時一句玩笑話背後，可能藏著情緒問題；一個異常燦爛的笑容後面，也可能隱藏疾病訊號。醫師若能像福爾摩斯般細心觀察，才能真正看見病人表情背後的意義，做出正確診斷，進而對症下藥。

所以，當老婆癡癡等你一整晚時，你卻一回家，正經事都不做，劈頭就開始講笑話，挨罵，其實也是天經地義的事了。

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