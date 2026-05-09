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院長講堂／新營醫院轉型 莊毓民強化急重症照護能量

聯合報／ 記者謝進盛╱專訪
衛福部新營醫院院長莊毓民（右）目前仍持續看診。圖╱新營醫院提供
衛福部新營醫院院長莊毓民（右）目前仍持續看診。圖╱新營醫院提供

衛福部新營醫院院長莊毓民從醫之路饒富戲劇性。原考上台大獸醫系的他，重考進入陽明大學醫學系就讀，大三時因家人腦溢血以及自身有興趣而深入鑽研神經內科領域，並取得陽明大學生物醫學影像暨放射科學研究所博士學位。到任不到1年的他，頂著「博士院長」光環，與時間賽跑，誓言要讓外界看到新營醫院的蛻變。

莊毓民專精於腦中風診斷、失智症、癲癇症、巴金森氏症、各種不自主運動等神經內科疾病，歷任衛福部基隆醫院顧問醫師、樂生療養院副院長、桃園療養院副院長、台北醫院神經科主任等，具備豐富臨床經驗與醫院管理實務。

鑽研神經內科 論文做出貢獻

在醫學研究領域，莊毓民有極大貢獻及成就，2004年他在陽明大學博士班的研究主題為「腦血管先天變異」，發現在腦中風病患身上有「高比例椎動脈與威力氏環發育不良」，認為是解剖的危險因子，並發表一系列論文，且被神經學界廣泛應用與討論。

行醫之路外，莊毓民也歷經相當行政歷練；2014年到桃園天晟醫院擔任長照副院長，學習到不同於公立醫院的治理觀念，包括追求醫院財務優化與閒置產能活化，這一段經驗獲益良多，也成為他日後回到公立醫院擔任經營角色的圭臬。

任職樂生 成功帶領機構活化

2019到2025年擔任衛福部樂生療養院副院長期間，成功帶領機構活化與業績成長逾50%，最讓他印象深刻。他積極推動院區活化、長照整合與失智症醫療網絡建構，設立100家新北長照機構合作後送網絡，創下月營收逾3千萬元；也與倡議保留樂生的社運團體溝通協調，推動10.7億元的樂生百年古蹟修復工程；新冠疫情期間擔任新北市兩家檢疫所指揮官，順利完成任務。

新營醫院是台南溪北地區唯一公立醫院，在地相當悠久的老醫院，莊毓民接任院長近一年，秉持衛福部公醫使命，積極走入社區、關懷弱勢，並與中華醫事科大、敏惠醫專等校強化產學交流；去年11月台南後壁烏樹林風災廢棄物大火、悶燒，不忍消防人員長期曝露於高濃度一氧化碳的危害環境，更提供15名消防人員免費接受高壓氧治療。

對於新營醫院未來發展，莊毓民提出「3年轉型、5年升級、10年躍升」的藍圖，結合急診、神經、復健與中醫，目標要成為溪北地區中風照護指標醫院。由於台灣已進入超高齡社會，長照需求旺盛，新營醫院將持續強化急重症照護能力與長照能量，近期將成立失智症共照中心，明年度則啟用100床住宿型長照機構。

「醫師角色是救人，長期工作環境處於高壓，如何養生更顯重要。」莊毓民的父親因高血壓腦中風去世，家族也有糖尿病史，因此，自我體重控制與預防疾病是他的人生課題。

認同空腹力 奉行168飲食法

飲食方面，莊毓民力求簡單，最愛吃握壽司與生魚片，符合高蛋白低碳水飲食原則，近年則奉行「168飲食法」，一天僅吃兩餐，享受空腹所帶來的飢餓感，且非常認同日本醫師所提倡的「空腹力」，有助降低心血管疾病風險。

莊毓民熱愛桌球運動，也是紓壓來源之一。圖╱新營醫院提供
莊毓民熱愛桌球運動，也是紓壓來源之一。圖╱新營醫院提供

運動方面，莊毓民從小有打桌球運動習慣，也是親子活動一部分，他用運動陪伴兩個小孩長大，也鼓勵同仁多運動。

許多人身陷工作壓力與家庭奔波的兩難處境，莊毓民也不例外。接觸音樂與大自然，會讓他暫時從工作壓力中脫離，有動力重新審視壓力來源，進而找出解決方法。家庭則是一輩子責任，無論處在什麼職場角色，善盡家庭責任與維持家庭幸福感，促進家庭和諧，才是最重要的人生功課。

莊毓民會安排假期旅遊放空，和家人最常去日本旅遊，且在樂生療養院服務期間曾被派至日本漢生病研究所學習，得以較深入學習日本醫界職人精神，後來自學日文、學唱日本老歌，在樂生忘年會時可以與日據時代就入院的院民合唱日文歌曲呢。

新營醫院院長莊毓民。圖╱新營醫院提供
新營醫院院長莊毓民。圖╱新營醫院提供

莊毓民

專長：腦中風診斷、失智症、癲癇症、巴金森氏症

現職：衛生福利部新營醫院院長

學歷：國立陽明大學醫學系、國立陽明大學博士（神經影像學專攻）

經歷：亞東醫學中心神經科主任、北市士林與松山防疫檢驗所指揮官、衛福部樂生療養院副院長

給病人的一句話：管住嘴與邁開腿

衛福部 陽明大學 基隆 腦中風 樂生療養院

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