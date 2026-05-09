外送工會促補齊短期停權漏洞

勞動部昨預告三項外送專法子法。台灣外送產業權益促進聯盟表示，對於勞動部推動法制化表達肯定，但有關「短期停權」規範，未要求平台必須告知外送員涉事的「具體日期」，恐導致外送員依然無法判斷停權的具體事由，無法進一步申訴救濟。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，關於「短期停權」規範，條文並未明確規範平台必須告知外送員涉事的「具體日期」。他強調，沒有明確的告知具體日期，將導致外送員陷入與過去完全相同的黑箱困境，外送員依然無法判斷停權的具體事由與時間點，進而導致無從申訴。若缺乏這項關鍵的程序保障，該條文恐將形同虛設，無法真正保障外送員的申訴權與工作權。

針對社會大眾普遍擔憂專法上路後，可能導致外送平台趁機調漲運費、將成本轉嫁給消費者。全國外送產業工會理事長陳昱安表示，事實上，各大平台近期招募外送員時，都以「每小時可賺取四百元以上」的高額收入作宣傳，本次專法規範的保障報酬僅每小時二四五元。平台對外宣稱的高薪遠高於法規，顯見平台以專法實施為由調漲費用，是極度不合理。

陳昱安說，關於消費者權益的保護，目前交通部正在研議平台與消費者間的「收費標準」與「定型化契約」。未來消費者端的計費機制與權利將有更明確的法規，呼籲平台業者不應將保障外送員基本底線的專法，作為剝削消費者與不合理漲價的擋箭牌。