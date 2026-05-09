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林百貨進駐！高雄愛河灣昔「金馬」役男碼頭 變身海景商場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
FOCUS 13 珊瑚廣場昨開幕，這座強調文創的複合式商場位於愛河灣，過去是高雄港13號碼頭。記者徐白櫻／攝影
FOCUS 13 珊瑚廣場昨開幕，這座強調文創的複合式商場位於愛河灣，過去是高雄港13號碼頭。記者徐白櫻／攝影

台南林百貨集團進駐高雄高雄港光榮碼頭卸下早年送別「金馬獎」役男的時代任務，昨天從市長陳其邁口中的「惜別的海岸」變身成為時尚的FOCUS 13珊瑚廣場，新開幕的複合式商場可在用餐時欣賞蔚藍海景，展現不同體驗的海景生活場域。

FOCUS 13珊瑚廣場坐落在愛河灣，陳其邁、高青創意公司董事長陳慧姝等人昨日為新商場揭幕。

這裡過去是金馬補給樞紐的高雄港十三號碼頭（又稱光榮碼頭），商場沿用舊地名來命名，強調這個城市的特殊記憶點，將以集結四十家潮牌及主題餐廳的文創複合商場延續下去。

陳其邁說，以前當兵若抽到「金馬獎」，要從十三號碼頭搭船去金門，所以這裡也是「惜別的海岸」，常上演女朋友送別男朋友場景，就像車站一樣，發生很多離別故事，老一輩高雄人留有特殊印象；在歷任市長努力下，旅運大樓、駁二、棧貳庫等地開放，逐步改變高雄港面貌。

陳慧姝表示，新商場象徵高雄海灣開啟全新的生活模式，它不只是購物環境，還可體驗高雄城市及海港的日常，感謝市府長期推動市港合一，讓海灣真正走入市民生活，日後將透過品牌引進及策展內容跨界合作，讓商場與城市共同成長、持續對話。

FOCUS 13開幕首三日推出人氣餐飲排隊禮及互動體驗活動，首七日全館消費每滿兩千元即可獲得一百元禮券。

陳其邁 高雄港 高雄

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