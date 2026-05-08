快訊

美股早盤／4大指數齊漲！非農就業報告優於預期 台積電ADR平盤遊走

母親節前財神送大禮！大樂透頭獎1億1注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

蛇出沒列車引熱議 北捷：查獲飼主將罰1500元

中央社／ 台北8日電
多名旅客今天晚間在台北捷運板南線列車上目睹一條蛇，北捷表示，已將這條蛇帶下車並通報動保處，查獲飼主將開罰1500元，提醒旅客攜帶寵物搭乘務必遵守裝籠規定。示意圖，非當事新聞照。聯合報系資料照／記者葉德正攝影
多名旅客今天晚間在台北捷運板南線列車上目睹一條蛇，北捷表示，已將這條蛇帶下車並通報動保處，查獲飼主將開罰1500元，提醒旅客攜帶寵物搭乘務必遵守裝籠規定。示意圖，非當事新聞照。聯合報系資料照／記者葉德正攝影

多名旅客今天晚間在台北捷運板南線列車上目睹一條，北捷表示，已將這條蛇帶下車並通報動保處，查獲飼主將開罰1500元，提醒旅客攜帶寵物搭乘務必遵守裝籠規定。

多名網友今天在社群平台Threads上發布照片及影片，表示搭乘捷運板南線時，在列車上看見一條蛇，疑惑「誰家的孩子忘記下車了」，還有乘客直接用手將蛇抓起，引發熱議。

台北捷運公司表示，今天晚間約6時40分，南港展覽館站保全接獲旅客反映，往頂埔方向一部列車上有一條寵物蛇，便上車處理，並將蛇於昆陽站帶下車。

北捷說明，目前已通報動物保護處，若查獲飼主將依「大眾捷運法」第50條第1項第8款，因未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，裁罰新台幣1500元。提醒旅客，攜帶寵物搭乘務必遵守裝籠規定，否則將拒絕運送或依法開罰。

北捷 昆陽站 寵物

延伸閱讀

埃及度假慘死！男遊客看弄蛇遭眼鏡蛇鑽褲咬腿 急性中毒客死異鄉

囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

春天遇見蛇影別驚慌！專家：蛇是環境健康指標、保持距離即是最佳保護

疑踢打小狗…苗栗網紅寵物餐廳涉不當對待 動防所再會勘：犬隻全數緊急扣留

相關新聞

蛇出沒列車引熱議 北捷：查獲飼主將罰1500元

多名旅客今天晚間在台北捷運板南線列車上目睹一條蛇，北捷表示，已將這條蛇帶下車並通報動保處，查獲飼主將開罰1500元，提醒...

三班護病比2年後實施！衛福部盤點人力缺口5千人 新制上路仍可能關床

衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」修法草案會議。衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見，盤點目前仍有3至5千人力缺口，現行僅約7成醫院達標，且確實有關床情況，以地區醫院關床率最高、達標率也最高，護病比實施後仍有關床可能性。

旅客驚傳違規入侵月台遭撞 台鐵高雄=鳳山間單線雙向行車

台鐵公司表示，今（8）日20時50分於高雄=鳳山間（科工館站），因一旅客於月台違規侵入路線致遭3081次區間快車撞及，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，目前高雄=鳳山間東正線不通，暫以西正線單線雙向行車，車上旅客由3251次區間車接駁，本案後續由鐵路警察持續處理中。

東北季風來襲！明北部、宜花偏涼有雨 母親節天氣回穩

中央氣象署提醒，明天桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨，北部、宜花地區偏涼，高溫約攝氏22至25度；10日（母親節）天氣回...

開放巴拉圭禽肉進口 農業部：對國內肉雞產業影響不大

賴清德總統今（8）日以軍禮歡迎巴拉圭總統潘尼亞，並宣布台灣將開放進口巴拉圭禽肉，深化雙邊經貿合作。對此，農業部回應，近年巴拉圭雞肉年出口量約1萬噸，遠低於我國整體雞肉需求量，評估對國內肉雞產業整體供需及市場影響有限，未來巴拉圭禽肉輸台，農業部也將持續監控市場供需。

母親節前財神送大禮！大樂透頭獎1億1注獨得 獎落這縣市

大樂透第115051期今晚開獎。中獎號碼為18、43、10、25、28、39，特別號48；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。