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蛇出沒列車引熱議 北捷：查獲飼主將罰1500元
多名旅客今天晚間在台北捷運板南線列車上目睹一條蛇，北捷表示，已將這條蛇帶下車並通報動保處，查獲飼主將開罰1500元，提醒旅客攜帶寵物搭乘務必遵守裝籠規定。
多名網友今天在社群平台Threads上發布照片及影片，表示搭乘捷運板南線時，在列車上看見一條蛇，疑惑「誰家的孩子忘記下車了」，還有乘客直接用手將蛇抓起，引發熱議。
台北捷運公司表示，今天晚間約6時40分，南港展覽館站保全接獲旅客反映，往頂埔方向一部列車上有一條寵物蛇，便上車處理，並將蛇於昆陽站帶下車。
北捷說明，目前已通報動物保護處，若查獲飼主將依「大眾捷運法」第50條第1項第8款，因未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，裁罰新台幣1500元。提醒旅客，攜帶寵物搭乘務必遵守裝籠規定，否則將拒絕運送或依法開罰。
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