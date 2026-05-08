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旅客違規入侵月台 台鐵高雄=鳳山間單線雙向行車
台鐵公司表示，今（8）日20時50分於高雄=鳳山間（科工館站），因一旅客於月台違規侵入路線致遭3081次區間快車撞及，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，目前高雄=鳳山間東正線不通，暫以西正線單線雙向行車，車上旅客由3251次區間車接駁，本案後續由鐵路警察持續處理中。
台鐵公司鄭重呼籲民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。
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