開放巴拉圭禽肉進口 農業部：對國內肉雞產業影響不大

賴清德總統今（8）日以軍禮歡迎巴拉圭總統潘尼亞，並宣布台灣將開放進口巴拉圭禽肉，深化雙邊經貿合作。對此，農業部回應，近年巴拉圭雞肉年出口量約1萬噸，遠低於我國整體雞肉需求量，評估對國內肉雞產業整體供需及市場影響有限，未來巴拉圭禽肉輸台，農業部也將持續監控市場供需。

農業部表示，近年巴拉圭雞肉年出口量約1萬噸，出口規模有限，與我國每年約88萬噸雞肉消費量相比差距甚大，評估對國內肉雞產業整體供需及市場影響有限。

農業部說明，近年我國進口雞肉產品以冷凍雞腿及雞翅為主，且幾乎均自美國進口，供應來源及市場結構相當穩定。未來如巴拉圭禽肉輸台，預期主要將與現有進口產品形成市場競爭與替代效應，對國內產業整體影響有限。

農業部強調，巴拉圭禽肉的年出口量遠低於我國整體雞肉需求量，倘巴國冷凍禽肉輸台，預判將產生進口雞肉來源國間的市場替代效應，對國內家禽產業整體影響有限。未來如開放輸台，將持續監控市場供需，兼顧國內家禽產業發展與消費市場需求。