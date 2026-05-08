東北季風來襲！明北部、宜花偏涼有雨 母親節天氣回穩

中央氣象署提醒，明天桃園以北、東半部易有局部短暫陣雨，北部、宜花地區偏涼，高溫約攝氏22至25度；10日（母親節）天氣回穩，高溫回升。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天受東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島易有局部短暫陣雨，其中東半部地區易有較大雨勢；新竹以南大致上多雲到晴，午後各山區有局部短暫雷陣雨。

賴欣國表示，10日母親節環境轉偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區為零星短暫陣雨，桃園以南為多雲到晴，午後各山區有局部短暫陣雨；11、12日水氣減少，以東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部短暫陣雨。

賴欣國指出，13日至15日華南水氣漸增，可能移入並影響台灣，加上天氣炎熱，午後大氣不穩定，雷陣雨範圍會由山區擴及平地，全台都注意局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，賴欣國說，明天北部、宜花地區偏涼，高溫約22至25度，中部約26至29度，南部約30至34度；10日起至下週北台灣高溫明顯回升至28度左右，其他地區都可達30度以上。

賴欣國提醒，11日晚至12日晨馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度；11、12日花東沿海地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。

另一方面，賴欣國說，輕颱哈格比預估11、12日會接近菲律賓東南方海面，由於環境不適合其發展，因此很快就會減弱，對台灣沒有直接影響。