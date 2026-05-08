護病比入法衛福部決議緩衝2年 醫院代表：緩衝2、3年也難補到人

立法院今通過「醫療法」修正草案，將三班護病比入法，首年按現行公告護病比標準，納入「醫療機構設置標準實施」。對此，區域醫院協會理事長吳鏘亮說，對於中小型醫院而言人力困難雪上加霜，一旦實施醫院逼不得已將關閉病床，讓醫院經營愈來愈難。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院為兼顧民眾就醫不要關床，加上達成護病比標準，簡直面臨「雙重夾擊」。

吳鏘亮指出，區域醫院比醫學中心所受影響更大，醫院愈小、人力愈少、愈難調整護病比，規模小、地處偏向的醫院，更是面臨人力不足，導致雪上加霜，衛福部提出2年緩衝期，但實際上「緩衝期長短根本不重要」，依現行台灣護理人力，要達成三班護病比標準，缺口至少2萬人，如今面臨少子化，二、三年要補足人力很困難。

洪子仁指出，護病比既然已入法，醫院一定會遵守相關規定，盡最大努力、咬緊牙根達成護病比要求，同時要盡量避免關床，這加重醫院經營者責任，導致「雙重壓力」，但為兼顧護理師權益，兼顧民眾住院需求，醫院必須扛下壓力，醫院將全力避免因違反護病比而被罰，「這是尊嚴與榮譽感的問題」，且被罰緩也會影響評鑑及民眾信任，「絕不容許違法事宜發生。」

「希望二年準備後，護病比上路一切順利，但也希望護病比制度保持彈性。」洪子仁指出，賴清德總統曾提出「同工不同酬」政策方向，若護病比缺乏彈性，不同科別人力標準都相同，恐導致護理師寧可選擇較輕鬆的復健科病房，不願到病人照顧相對困難的外科病房，建議維持現行以月平均計算方式，讓醫院保留彈性，避免不慎落入護病比就需處罰的風險。