護團陳抗要求撤「諮詢委員會」遭網軍攻擊 衛福部長力挺：不必另設

立法院院會今天通過國民黨提出「醫療法」修正版本，三班護病比確定入法。護師公會全聯會發文指此為護理勞權一大進展，卻有執政黨立委質疑民眾黨支持國民黨版本，放棄由諮詢委員會訂出三班護病比的做法是「理想遭賤賣」，並質疑未設委員會是「丟包護理」。對此，衛福部長石崇良說，他認為不必為三班護病比另設委員會。

藍綠白三黨團今均提出「醫療法」修正草案版本，最終進入表決時，僅民進黨版本保留，應設置「諮詢委員會」決定三班護病比的數字設計。

石崇良說，站在行政部門的立場，他認為只要修改「醫療機構設置標準」就能讓護病比入法，不需在「醫療法」中訂定，並考慮法規穩定性、一致性，可在該標準中討論「設置標準」為「醫療法」授權法規，其法律位階就已相當。

石崇良說，立法院三黨黨團均提出「醫療法」修正版本，認為護理人力為現在一大問題、應該正視並回應護理界訴求，因此都將三班護病比入法，寫入該法第12條，對此衛福部「敬表同意」，至於是否應設置一委員會決定三班護病比標準，因「醫療機構設置標準」制定時一定會邀集相關利害團體討論，認為「不必另設委員會。」

「若一定要設委員會，且單一職類代表人數過半，恐影響委員會討論。」石崇良指出，衛福部今天舉辦「醫療機構設置標準」會議，納入護理界、醫界、病人代表，醫療存在是為了病人，一定要納入民眾、醫療使用者代表討論，從民眾觀點看法規修訂產生的影響，為此，他不支持單一類型代表過半、違反平衡的修法方向。

石崇良說，最終通過的版本是沒有委員會設置，對此衛福部可以接受，而若要設置委員會，應比照執政黨版本，兼顧各層面厲害關係人，既然沒有委員會設置，衛福部也會這樣做。

針對支持者在網路發起出征護理師公會的行為，廖偉翔重申，護理師公會是依據「護理人員法」成立，為法律上唯一代表全台超過19萬名執業護理人員的全國性組織，更是衛福部最重要的政策諮詢對象。今天護理師公會及許多相關護理團體，都支持最終版本，但青鳥、側翼竟然還大肆進攻，這不只是為了政治而抹煞所有人共同的努力，更是對第一線護理人員最大的不尊重。

廖偉翔建議綠營，應該制定「三班網軍比」，他強調「現在青鳥網軍多不勝數，有了數量，卻沒有質量，因為在外宣傳的既不是正確資訊，甚至還與醫護為敵」，廖偉翔呼籲民進黨應該審慎思考讓青鳥網軍在正確戰場上投入正確資訊與適當人力，否則只是累垮網軍洗出錯誤的資訊，最後讓各界看青鳥網軍的笑話。