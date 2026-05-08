三班護病比入法仍需緩衝期 石崇良：117年5月1日才正式上路

立法院院會今天通過三班護病比入法，衛福部下午舉行「醫療機構設置標準」草案會議，衛福部長石崇良會後說明，由於要達標護理人力缺口還有3至5000人，因此各界都同意有緩衝期，衛福部預計在5月20日前預告，並自117年的5月1日才正式實施。

石崇良表示，會議主要有二點共識，第一點是針對修訂「醫療機構設置標準」第12-1條確定文字修正，把急性一般病床的「全日護病比」正式修改為「三班護病比」。

第二點是針對緩衝期問題，目前要達到三班護病比還要一段時間，所以與會大家同意有緩衝期。石崇良說，儘管護理師護士公會全國聯合會提出緩衝期只到116年12月底，但考量冬天通常是病人較多的時候，且跨年後又很快進入春節長假，醫院人力輪休相對吃緊，及年後離職潮要補人，衛福部認為117年5月1日作為日出時間，屆時再正式上路實施，衛福部會在今年5月20日前完成草案預告。

立法院院會今天通過三班護病比入法，衛福部下午舉行「醫療機構設置標準」草案會議，衛福部長石崇良會後說明，由於要達標護理人力缺口還有3至5000人，因此各界都同意有緩衝期，衛福部預計在5月20日前預告，並自117年的5月1日才正式實施。記者余承翰／攝影