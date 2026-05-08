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三班護病比2年後實施！衛福部盤點人力缺口5千人 新制上路仍可能關床

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見。記者余承翰／攝影
衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見。記者余承翰／攝影

衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」修法草案會議。衛福部長石崇良指出，於會中達成共識將現行護病比標準納入前述標準，並將設置2年緩衝期，於117年5月1日正式實施，將於今年5月20日前預告並搜集各界意見，盤點目前仍有3至5千人力缺口，現行僅約7成醫院達標，且確實有關床情況，以地區醫院關床率最高、達標率也最高，護病比實施後仍有關床可能性。

石崇良說，護師公會全聯會期待於116年12月底實施三班後病比，他特別說明年底為冬季、病人數量較多，部分疾病惡化也常發生在寒冷的冬季，加上跨年後很快進入春節長假，醫院需有人力輪流休息，而過完年後可能再出現一波離職潮，醫院需繼續補人，為此，建議護病比在117年5月1日實施，保留緩衝空間，將把此實施日期寫入「醫療機構設置標準」，於5月20日前預告。

衛福部盤點若要符合三班護病比標準，一般急性病床護理人力缺額目前約3至5千名左右。石崇良說，今年3月較去年同期雖增加5千位護理人力，但部分人力可能流向長照機構、診所等，僅約5至6成會在醫院任職，且在醫院內也分急性一般病床，及加護病房、檢查室等，因此推還需要2至3年努力，護理人力才會回穩。

石崇良指出，113年三班護病比獎勵計劃實施時，醫院達標比率僅3至4成，至114年下半年達標醫院比率達7成，以白班達標率最高、夜班最低，地區醫院達標率最高，但也關了最多病床，「要達標難免就有關床」，未來三班護病比政策實施後，「仍有關床可能性」，但政策不會懸崖班實施，將持續提供夜班津貼、三班護病比獎勵金等，「努力增加護理人力，達到三班護病比標準。」

「三班護病比入法推動，一年多以前就已開始推動。」石崇良指出，政府113年以健保預算，先針對夜班進行津貼補助，113年9月行政院核定護理改革12項計畫，以4年275億增加人力改善護理執業環境，隔年1月1日開始實施，至去年12月的時候，回流至醫院護理人力達3千位，今年跟去年同期相比也是增加3千，研判約需要兩年時間，才可能在不要關床情形下，讓護理人力到位。

石崇良 修法 人力

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