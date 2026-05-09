橘世代／【愛的界線】親子關係如共舞 先釐清要什麼 再改變「舞步」

子女犯錯，父母要負責到幾歲？心理學博士陳永儀認為，首先釐清「道歉的意義」。她指出，英文的sorry有兩種含義：一是「對不起，我錯了」，二是「我很遺憾這件事發生」。中文沒有這種雙重用法，導致父母道歉時，容易被解讀為「我扛全部責任」。

她進一步指出，親子之間存在因果關係，但子女的行為並非由單一因素造成，父母只是其中一環。陳永儀說：「每次發生重大事件，大家都急著歸因，但除非能在實驗室創造出一個一模一樣的人，否則很難釐清到底是基因、教養還是環境造成的。」

那麼，當父母想修補關係時，該怎麼做？陳永儀給出兩個步驟。

第一步，是先釐清自己真正想要的是什麼。她觀察，許多父母只感到「不滿意」，卻說不清楚需求，是希望子女常回家，還是只是害怕孤單？「先想清楚，才有辦法溝通」。

第二步，是開始改變自己的「舞步」。她將親子關係比喻為共舞：「當我改變舞步，對方就有選擇，要跟上，還是離開。」如果對方不滿、吵架，反而是溝通的機會，不要害怕衝突，衝突代表雙方還在乎這段關係。

她也提醒，不要輕易將對方的需求貼上「情緒勒索」的標籤。「每個人都有表達需求的權利，對方可以拒絕，但如果對方沒有說出口，你卻在心裡上演小劇場，那是自己的問題」。

在她看來，修復關係不需要兩個人同時改變，「只要有一個人開始，關係就可能出現變化」。