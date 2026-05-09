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橘世代／【愛的界線】當永遠的志工 陪長輩終老

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
紀寶如（右）擔任台灣優質生命協會秘書長十九年，圖為她偕同李炳輝等藝人參加公益活動。 本報資料照片
紀寶如（右）擔任台灣優質生命協會秘書長十九年，圖為她偕同李炳輝等藝人參加公益活動。 本報資料照片

「他一路上都說沒關係，可是眼淚一直流，我就陪著他一直哭。」在台灣優質生命協會推動的「長者圓夢計畫」中，紀寶如陪伴一位長輩回台中，尋找記憶中的家，那是對方離開家鄉多年後，第一次踏上回程的路。

紀寶如陪他搭上高鐵，沿著模糊的記憶尋找老家，卻發現人事早已變遷，熟悉的地址不復存在。回程的路上，長輩反覆說著「沒關係」，眼淚卻止不住地落下，紀寶如一路陪在身旁，靜靜陪他掉淚。直到這位長輩住進加護病房，最後三個月幾乎靠呼吸器維持生命，紀寶如仍每周前往探視，陪他走完人生最後一段路。

這是紀寶如近二十年志工生涯的日常。身為台灣優質生命協會秘書長，她帶團隊走進養護機構與獨居長者家中，從陪唱歌、做復健、餵食，到送物資、陪伴就醫、送餐，服務內容不斷擴大，但她認為核心始終沒有改變，在人生的最後一段路，有人陪。

「這些長輩只會愈來愈老，不會愈來愈好。」對她而言，這不是無奈，而是一種選擇留下的理由。

六十四歲的她，也規畫好自己的未來。「我六十五歲會從秘書長退下來，但我永遠是志工，不會退休。」她笑說只要還走得動，就會繼續去分享、去服務；協會還在，她就還在。

對家庭，她早已和三個兒子說好：「我很愛你們，但我要過自己的生活，以後也不會幫忙帶孫子。」她為自己做足準備，包括長照規畫，不希望成為孩子的負擔。未來若需要人照顧，她希望能與朋友一同住進安養機構，彼此陪伴。

紀寶如投入公益服務多年，從中理解「被需要」與「給予」的意義。記者林俊良／攝影 張幼芳
紀寶如投入公益服務多年，從中理解「被需要」與「給予」的意義。記者林俊良／攝影 張幼芳

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