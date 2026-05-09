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橘世代／【愛的界線】金錢在哪裡 界線就在哪裡

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導

「爸媽幫你出頭期款買房，是一件好事嗎？」心理學博士陳永儀給了一個尖銳的回答：「一旦拿了錢，就很難說『這是我的隱私』。」

她引用臨床督導的名言：「Follow the money。金錢在哪裡，權力就在哪裡。」父母出錢幫忙買房，就會開始對裝潢、擺設、甚至子女房間怎麼設計指指點點。拿了錢，就很難拒絕這些「建議」。

「你要自由、要自主，就要靠自己。」陳永儀說，現在常見的矛盾是：子女想獨立，又想跟家裡拿錢；父母想幫忙，卻又忍不住控制。兩邊都卡在「好處占盡」的狀態。

她從自然界角度重新定義「成年」。長頸鹿和斑馬出生後一分鐘內就要站起來跟著遷移，否則就會死，「獨立，就是能靠自己活下去。」但人類的大腦到廿歲才發育完全，需要更長時間的照顧。而且現在三、四十歲的人，有多少可完全不靠家裡？這是很值得討論的議題。

「你沒有讓小孩獨立，他就永遠不會飛。」就像老鷹把雛鳥推出巢穴，不是殘忍，而是讓牠學會自己翱翔。陳永儀的結論很直接：成年的定義不是看年齡，而是「能不能靠自己活下去」。拿了家裡的錢，就很難說自己真的長大了。

買房

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