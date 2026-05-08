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「肺癌癌王」小細胞肺癌過去5年存活率僅6% 新核准治療方式迎生機

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
被稱為「肺癌癌王」的小細胞肺癌近年隨著PD-L1免疫檢查點抑制劑納入健保給付，今年3月新核准「新型海鞘化療＋免疫檢查點抑制劑」一線維持療法，有望降低近5成的疾病惡化風險。記者翁唯真／攝影
被稱為「肺癌癌王」的小細胞肺癌近年隨著PD-L1免疫檢查點抑制劑納入健保給付，今年3月新核准「新型海鞘化療＋免疫檢查點抑制劑」一線維持療法，有望降低近5成的疾病惡化風險。記者翁唯真／攝影

被稱為「肺癌癌王」的小細胞肺癌因惡性高、進展極快，超過9成患者確診時癌細胞已擴散，且以男性居多。近年隨著PD-L1免疫檢查點抑制劑納入健保給付，今年3月新核准「新型海鞘化療＋免疫檢查點抑制劑」一線維持療法，有望降低近5成的疾病惡化風險。

根據衛福部癌症登記報告，台灣每年約有1000名小細胞肺癌病友，年齡多集中於55至79歲，其中男性約占8成以上。社團法人台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢說，曾收治一名44歲女性建築工人，因咳喘就醫發現胸部X光異常、左側肋膜積水，確診第四期小細胞肺癌，盡管患者積極採取化學治療、放射線治療，癌細胞仍迅速轉移至腦部，小細胞肺癌病程進展快速，更常讓病友在短期內喪失工作能力與生活品質。

黃明賢說，除長年吸菸習慣者外，臨床觀察多數小細胞肺癌病友的工作環境為工地、工廠等高風險場域，長期暴露於燃燒廢氣、工業粉塵等化學致癌物質也可能增加罹病風險。

黃明賢表示，小細胞肺癌在過去30年治療一直面臨瓶頸，以前僅化療、電療2種治療方式，且對民眾癒都不好，也造成許多患者1年後又擴散，第4期1年存活率約40％、2年20%、超過5年只有6%，且費用高昂。

黃明賢說，小細胞肺癌早期無特異性症狀，患者易誤判為感冒或呼吸道疾病，而當有明顯症狀，如呼吸困難、血痰出現時，多已是擴散期。根據癌症登記資料顯示，超過9成為第三、四期的擴散期病友，且即便接受化療也容易在6至12月內復發；小細胞肺癌主要發生腫瘤抑制基因相關突變，而在PD-L1免疫檢查點抑制劑出現之前，若患者出現抗藥性，則會面臨無藥可用的狀況。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，小細胞肺癌約佔所有肺癌的7%，又分為局限期與擴散期2種。局限期腫瘤仍侷限於單側胸腔內，臨床上以手術、化療、放射線治療為主；而擴散期則代表癌細胞已擴散至對側胸腔或遠端器官，現今以化療搭配PD-L1免疫檢查點抑制劑為主、放射治療為輔。

陳育民理事長表示，小細胞肺癌雖惡性高、擴散快，臨床治療策略隨藥物研發持續演進，2019年PD-L1免疫檢查點抑制劑於台灣核准用於擴散期一線合併化療；隨後於2023年亦有成分取自海洋生物「海鞘」的新型海鞘化療藥物可用於擴散期後線治療。政府也於2023年將PD-L1免疫檢查點抑制劑納入健保給付，應用於擴散期小細胞肺癌的一線治療，延長患者的疾病穩定狀態。

台中榮民總醫院胸腔部胸腔介入醫學科科主任黃彥翔說，擴散型小細胞肺癌在初始的「鉑金類化療搭配免疫治療」後多能達成臨床緩解。然而，為降低殘餘癌細胞導致的疾病復發風險，醫學研究目前的發展重點，在於如何透過有效的維持治療以延長疾病穩定控制期。

衛福部食藥署今年3月緊跟國際治療趨勢，核准「新型海鞘化療搭配PD-L1免疫檢查點抑制劑」作為擴散型小細胞肺癌一線治療時的維持方案。黃彥翔解釋，這套治療組合是透過「雙重機制」來延緩疾病進展。PD-L1免疫檢查點抑制劑，能活化免疫系統進行巡邏；而新型海鞘化療藥物(選擇性轉錄抑制劑)，則可干擾癌細胞修復與分裂。

根據最新臨床研究顯示，在完成一線免疫化療時，若能接受這種新型維持治療組合，相較於單純觀察或使用單一藥物，有望降低46% 的疾病惡化風險，死亡風險降低 27%。該合併療法目前已獲納入美國國家綜合。

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