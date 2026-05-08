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不菸不酒！男赴日旅遊回來以為感冒 咳嗽竟確診肺膿瘍合併肺炎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
45歲吳姓男子赴日旅遊， 回國後因覺得畏寒就醫，電腦斷層掃描顯示肺部有膿瘍（紅圈處）。圖／員榮提供
45歲吳姓男子赴日旅遊， 回國後因覺得畏寒就醫，電腦斷層掃描顯示肺部有膿瘍（紅圈處）。圖／員榮提供

彰化縣45歲吳姓男子4月到日本賞櫻，返台即咳嗽、頭痛、畏寒又沒胃口，兩天症狀急速惡化，被家人送醫檢查確診肺膿瘍合併肺炎，幸好及早就醫治療，沒併發敗血症。

員榮醫療體系員榮醫院急診室醫師王胤德今表示，吳姓患者生活規律、無慢性病史且不菸不酒，身體狀況良好，從日本回國後僅兩天就病程進展迅速，從頭痛、食欲不振到畏寒、咳嗽，被送到急診室時體溫攝氏37.3度，輕微發燒，心跳每分鐘110次，血氧濃度維持在95%。

初步檢查未見吳男明顯呼吸音異常，胸部X光檢查卻發現右上肺葉出現腫塊樣陰影，進一步接受電腦斷層掃描，顯示陰影處疑似已形成膿瘍，這是肺部感染進展的表現，顯見具侵襲性細菌感染的威力。

王胤德表示，肺膿瘍是肺部組織因細菌感染壞死，形成含膿空腔的病變，通常為肺炎未及時控制或感染菌種較具侵襲性所導致。常見症狀包括發燒、畏寒、持續性咳嗽痰液增加甚至有惡臭味、胸痛或全身倦怠，若未妥善治療，可能進一步引發敗血症或呼吸衰竭，嚴重可能喪命；員榮醫療團隊原建議吳姓患者住院接受靜脈抗生素治療與密切監測，他暫選擇門診開立口服藥物治療，已康復。

王胤德說，肺部感染初期可能僅表現類似感冒症狀，但若合併高燒或持續畏寒、呼吸急促、心跳加快、症狀快速惡化或有旅遊史，應儘快就醫，因為症狀初期看似輕微，仍可能潛藏較嚴重感染。

日本 肺炎

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