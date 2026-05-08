會議無共識？實施日期醫院、護團看法不同 衛福部擬預告117年5月上路

立法院院會通過三班護病比入法，首年採113年衛福部公告版本，後續每3年由「醫療機構設置標準」檢討。衛福部今天下午舉行「醫療機構設置標準」草案會議。與會代表轉述，今天會議主要針對何時實施新規進行討論，衛福部於會中提出2年緩衝期，不過，衛福部長石崇良裁示將在5月20日前預告，自117年5月開始實施的草案版本。

多名與會代表指出，今日會以主要針對護病比實施日期交鋒。據傳，過程中場面一度火爆，一名與會代表離開會場時，請衛福部大廳警衛上樓「保護你們部長」。

台灣護理產業工會理事長羅運生指出，護理團體期待儘速入法，並期待從預告至正式實施之間的2年空窗期，衛福部應提出精進作法，例如把護病比數字修得更小、更好，部長均無法鬆口答應，這讓護理師非常失望，「2年緩衝有跟沒有一樣」，而衛福部表示，預告版本將直接寫入將於117年5月實施三班護病比，護團認為，現行數據已經9成醫院達標，不該再拖延。

護師公會全聯會理事長陳麗琴指出，護團原期待116年12月31日前確定實施三班護病比，衛福部117年5月實施的版本，與期待相差5個月，護團認為具體實施日期還需討論，而會中並未表決，衛福部立場為可再溝通，護理界立場是緩衝期不該是空窗期，應是改革期，衛福部應監測醫院是否將補助款用於提升護理薪資、改善職場環境，獎勵進入口袋，護理才會有感。

台灣醫學中心協會秘書長游進邦指出，今天較有爭議部分為實施日期，衛福部提出117年5月1日實施，寫入草案預告60天期間可做討論，對於醫學中心而言，若有緩衝期「對醫院較好一些」，遇護理人員生病、請育嬰假、工傷等情況較能因應，而後續執行細節也需要討論，「講標準容易，若細節沒有談好，執行時恐會遇到紛爭」，盼明確訂出執行細節，上路後才能和諧實施。

醫院協會代表、台大醫院醫務秘書陳彥元指出，目前絕大多數醫學中心已全面達成三班護病比之人力配置標準，醫學中心秉持正向支持國家政策的立場；同時，為確保醫療品質之穩定與人才留任，建請政府持續推動現行「三班護病比達標獎勵機制」，以實質資源配套優化護理執業環境。