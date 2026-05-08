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漁工盟募贈200急救包 籲政府改革遠洋漁工醫療權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
漁工盟募贈200個急救包，呼籲政府改革外籍漁工的海上醫療權。圖/漁工盟提供
漁工盟募贈200個急救包，呼籲政府改革外籍漁工的海上醫療權。圖/漁工盟提供

漁業署近兩年的漁業統計年報 ，每年死亡加失蹤的漁工大約25人，職災漁工則高達45人，且有緩步增加趨勢。外籍漁工人權保障聯盟募集了200份遠洋漁工海上急救包，盼「拋磚引玉」，促政府重視遠洋漁工的職業安全衛生保障，正視資源錯置問題，推動制度改革。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華說，曾有漁工在船上生病，向船長請求給藥，卻被要求手持藥品拍照作證，漁工因此感到羞辱與受傷，工會理事長也曾親眼見到印尼漁工腳受傷，船長每次給藥都伴隨辱罵，甚至威脅說「如果藥用完了你還要，我就把你丟下海裡。」漁工的醫療需求是真實而迫切，卻因制度缺陷、船上權力不對等而被忽視。

李麗華說，漁業署雖編列相關預算用於海上醫藥器材補助，但如何將有限資源精準轉化為漁工「隨手可得」的保障，仍需公私部門共同努力。工會也發現勞檢與訪視只是走馬看花，缺失僅以道德勸說處理，從未開罰。 政府單位常發送牙膏、牙刷等廉價宣導品，無視漁工真正需要的急救物資，工會因此與國際運輸工人聯合會合作，募集200份遠洋漁工海上急救包，盼政府與社會各界看見遠洋漁工在職業安全衛生的真實需求，並督促政府正視資源錯置問題。

宜蘭縣漁工職業工會提出三大訴求，包括建立「標準急救包」清單及多語說明書，農業部應偕同衛福部制定出漁船必備藥品清單，並強制要求附上多國語言的圖文使用說明書；急救包應納入法定勞檢並具行政強制力，將合格急救包列為「不合格即開罰」的強制項目，終結放水式勞檢；並且明文要求急救包須置於船上公用空間，保障漁工能自主、尊嚴地取用，嚴禁雇主以此作為威脅或監控工具。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，當遠洋漁工受傷卻不敢向船長索取醫療資源，得靠家鄉帶來的備品自救時，代表我們的海上醫療失能，無法有效保障漁工的基本人權。她指出，在台美對等貿易協定（ART）要求下，台灣已承諾落實遠洋漁工人權與本國人一致，我們沒有理由再讓海上醫療停留在「看船長心情、看漁工運氣」的灰色地帶，落實「接軌國際，完善海上醫療」也不能只靠民間愛心捐贈，呼籲行政院應加速審理並國內法化「C188 漁撈工作公約」，也應立即推動具強制力的企業供應鏈盡職調查法。

環境正義基金會台灣海洋專案主任林佑亮也說，未來不管是要確保穩定勞動力，或是賣出漁獲，提升人權條件都是必須順應的國際趨勢，行政院應儘快通過「漁撈工作公約施行法」，送立院審查；台灣人權促進會資深研究員施逸翔也再度呼籲修改「遠洋漁業條例」，強制規範遠洋漁船裝設Wi-Fi通訊設備，保障所有漁工享有對外通訊的權利。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達表示，遠洋漁業應納入適用勞基法和其他勞動法令，當所有海上強迫勞動與人口販運都真正杜絕，我國漁業才有可能擺脫被國外制裁的風險。

漁業署 宜蘭 李麗華

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