碧娜鮑許作品8度來台 余采芩、田采薇返鄉演出

德國編舞家碧娜‧鮑許（Pina Bausch）作品第8度來台演出，台灣舞者余采芩、田采薇隨烏帕塔舞蹈劇場返鄉演出「如石頭上的青苔」，今起在台北國家戲劇院登場。

根據國家兩廳院發布新聞稿，「如石頭上的青苔」為鮑許生前最後一部創作，靈感源自智利的音樂、政治與文化，創作過程中，她帶領21位舞者前往智利進行駐地觀察，並回到舞團基地德國烏帕塔（Wuppertal）完成最終創作。

本次演出將由現任烏帕塔舞蹈劇場成員重新演繹，其中台灣舞者余采芩及田采薇成為此次演出的重要亮點之一。余采芩表示，「碧娜‧鮑許的作品一直以來是以人為出發點，與每一位觀賞者的生命體驗產生共鳴。本次作品亦延續這樣的創作精神，如果觀眾好奇她生前最後一部作品的樣貌，這將是不容錯過的一次觀演經驗。」

2026台灣國際藝術節（TIFA）碧娜‧鮑許烏帕塔舞蹈劇場「如石頭上的青苔」，今（8）日起至11日於台北國家戲劇院呈現。