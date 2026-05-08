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中醫大附醫「隱性排碳」策略 獲ESG醫療永續獎肯定

聯合報／ 記者蘇湘雲/台北即時報導
中醫大附醫院長周德陽（右）、行政副院長暨永續長楊麗慧（左）因該院ESG醫療永續政策的推動，榮獲頒多項獎項的肯定。圖／中醫大附醫提供
中醫大附醫院長周德陽（右）、行政副院長暨永續長楊麗慧（左）因該院ESG醫療永續政策的推動，榮獲頒多項獎項的肯定。圖／中醫大附醫提供

近年來，醫療永續議題備受關注，中國醫學大學附設醫院正推定「隱形排碳」等策略，受到ESG醫療永續獎等諸多肯定，該院行政副院長暨永續長楊麗慧表示，醫療永續不只是降低環境衝擊，更是在面對人口老化、疾病型態改變、氣候變遷與醫療環境快速變動下，透過結構與系統的改變，持續維持安全、穩定且具韌性的醫療服務。

楊麗慧指出，該院進一步檢視醫療流程中的「隱性排碳」，從流程優化、設備管理到智慧治理，推動更精準且具系統性的低碳營運，朝向「病人好、員工好、社會更好」的永續方向前進。

在2026年《遠見》ESG醫療永續獎當中，中醫大附醫一舉榮獲「綜合績效組」、「人才發展組」、「低碳營運組」三項首獎，並獲「樂齡友善組」楷模獎、「公益推動組」績優獎，共獲五項殊榮。

中醫大附醫院長周德陽表示，醫療永續的核心始終是「以人為本」，此次獲得多項肯定，也代表中醫大附醫的永續實踐已從單一專案，擴展為涵蓋治理、人才、環境與社會責任的整體策略。

周德陽進一步指出，面對當前醫療環境的挑戰，中醫大附醫正積極推動兩大重點方向：一是全面推動AI轉型，透過智慧科技減輕醫護人員的工作負擔；二是深化人才留任機制，從制度面改善臨床職場環境。對人才的持續投入，正是醫療品質與醫院永續發展最重要的基礎。

中醫 中醫大附醫

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