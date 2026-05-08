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人權館白色恐怖記憶日 519走讀全台多處歷史現場

中央社／ 台北8日電

為紀念「519白色恐怖記憶日」，國家人權博物館（人權館）19日當天將串聯全台多處不義遺址，帶領民眾走讀歷史現場，省思民主人權的未來。

根據人權館今天發布新聞稿，19日當天將在白色恐怖景美紀念園區禮堂舉行「519白色恐怖記憶日典禮」，邀請政治受難者家屬親臨傳承生命故事，並透過表演藝術來回顧威權時期的歷史記憶與時代創傷，向犧牲者致上最高敬意。

園區亦同步舉辦「人權市集」，邀集人權組織、團體、出版社及文史工作者共同參與，讓人權議題走入公共生活，拓展民眾對多元人權的認識。

晚間則將於台北生技園區多功能廳舉辦紀念音樂會，由知名小提琴家胡乃元帶領Taiwan Connection弦樂四重奏演出。

人權館同時推出多條不義遺址走讀路線，包括「走過白色恐怖」走讀政治受難者郭琇琮醫師生命最後足跡，「鐵窗裡的微光」由政治受難者張則周導覽衛理女中教師梁令惠日記，「泰源監獄歷史小旅行」由高金郎導覽。

16日至18日舉辦「政治受難者暨家屬重返記憶之島－綠島」活動，藉以紀念1951年5月17日首批政治受難者大規模移監綠島新生訓導處的歷史記憶。

此外，平時未能開放的機敏、矯正場所包括「泰源感訓監獄」（現為法務部矯正署泰源監獄）、「台灣省生產教育實驗所」（現為新北市後備指揮部），亦配合響應記憶日活動開放專場預約導覽。

更多活動資訊請至人權館官網「當期活動」及官方臉書粉絲專頁查詢。

白色恐怖 國家人權博物館

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