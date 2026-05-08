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WHO將「手部衛生」列為核心策略 醫界：有效阻斷感染與抗藥菌擴散

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院今天舉辦「Action saves lives. 手護生命、洗手保命」，提醒常洗手就能預防感染。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院今天舉辦「Action saves lives. 手護生命、洗手保命」，提醒常洗手就能預防感染。圖／高雄長庚醫院提供

洗手是對抗病毒感染最有效的方法，世界衛生組織WHO已將「手部衛生」列為降低醫療照護感染的核心策略，高雄長庚醫院響應世界手部衛生日，今舉辦「Action saves lives 手護生命、洗手保命」，提醒民眾真正能救命的防疫是常被忽略的小動作。

醫界已證實，多數病毒與細菌傳播，都與「手」脫不了關係，尤其在醫療場域中，醫護人員、照顧者與病患頻繁接觸，一旦手部清潔不到位，不只可能增加院內感染風險，也會讓抗藥性細菌更容易擴散，當感染增加，抗生素使用量也會跟著上升，形成惡性循環。

高雄長庚醫院今年擔任抗生素管理與感染管制卓越計畫IPCAS主責醫院，尤其醫界近年對抗藥性嚴峻，感染控制不再只是醫院內部工作，而是必須跨醫療院所、跨地方與中央協力建立整體防線，從源頭減少感染發生，才能降低抗生素依賴。

「洗手做得好，感染自然少；抗生素用得對，抗藥風險降」已成為近年感染管制的重要觀念，醫療體系也逐漸從過去單靠宣導，轉向資訊化管理與即時監測，希望提升第一線遵循率，把感染風險壓低在源頭。

高長表示，疫情過後，民眾對防疫的敏感度雖逐漸下降，但仍提醒真正有效的公共衛生，不是仰賴疫情爆發時的口罩、酒精，而是要靠長期養成穩定且正確的衛生習慣。

活動現場設置手部衛生互動體驗區，了解正確洗手步驟及容易忽略的清潔死角。圖／高雄長庚醫院提供
活動現場設置手部衛生互動體驗區，了解正確洗手步驟及容易忽略的清潔死角。圖／高雄長庚醫院提供

高雄長庚幼兒園小朋友從小扎根手部衛生觀念。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚幼兒園小朋友從小扎根手部衛生觀念。圖／高雄長庚醫院提供

高雄長庚醫院響應世界手部衛生日，呼籲勤洗手守護健康。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院響應世界手部衛生日，呼籲勤洗手守護健康。圖／高雄長庚醫院提供

疫情 病毒 WHO

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