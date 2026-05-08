護病比入法、醫院違反罰200萬 台護產批罰則太低對三讀結果「非常失望」

立法院院會三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，數字標準授權衛福部於「醫療機構設置標準」訂定，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。台灣護理產業工會指出，通過版本罰則僅「微幅提高」，最高罰則僅2百萬元，最低也只有50萬元，工會對立法院表決結果非常失望，盼至少重罰1000萬元才能符合護理界期待。消基會則指出，未來如何稽核、處罰將是重點。

台灣護理產業工會理事長羅運生指出，護理團體與產業工會訴求除不希望護病比以平均方式計算，另一訴求為提高違規罰鍰金額，現行表決通過版本，對違反護病比配置的醫院僅輕微提高罰則，不僅未符合護理界期待，離工會期待也非常遙遠，「醫院錢賺得蠻多，不會因為罰則提高就必須關床，這都是用來情緒勒索護理師的藉口，對表決結果非常失望。」

消基會衛福組召集人滕西華指出，護病比入法後實務如何稽核才是重點，護理團體訴求每日計算並非不可行，但醫院也可能提出人員調動彈性為由反對，而現行醫療法允許因國家政策、天災等不可抗力因素，不需遵守護病比配置，將違規與否交由行政權裁量，必須關注「這些例外條件是什麼？給付不夠、經營困難可以少聘護理師嗎？」

「關鍵是配套與實務執行。」滕西華說，護病比表面上是維護護理工作權益，實質上與病人權益顯著相關，護病比入法後，若護理人力仍不足，醫院只有關床一條路，此時，關的是什麼床就很重要，關的是自費床、國際醫療還是健保？依現況研判，醫院一定會關健保床，最終結果仍是病人倒霉，不過，即使醫院以護病比為由關閉健保床，衛福部也不會開罰。