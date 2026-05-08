橫跨四國、三代人生命溯源 慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》上演

「我兩歲來到台灣，家人陸續過來，我想保存家裡做菜的方法。」慢島劇團團長王珂瑤回憶。這一切的起點並非宏大的史料研究，而是一本2011年為了傳給家族後代的手繪家族食譜。這本記載著「水醃菜、辣醃菜、牛趴呼」配方的冊子，意外勾起了編導姜富琴的好奇，進而展開一場長達13年、非典型「異域故事」的劇場長跑。

編導姜富琴坦言，創作初期曾誤以為能將其寫成「異域孤軍版的《寶島一村》，但在2014 年前往緬北與泰北深度田野調查一個半月後，她發現現實遠比想像複雜。她認為許多歷史尚未有明確定論，話語權容易被單一的聲音定調，選擇走入田野，去尋找更真實的生命樣本。

在那段日子裡，她成了大媽們口中「來聽故事的人」，在一邊幫忙「舂辣椒」的日常，聽著她們訴說生孩子、賣零食養家的生命力。她深刻體悟到，在戰爭與政治外，這是人們在權力縫隙間「沒路走的時候，如何再活下去一點」的生存哲學。

本作的敘事核心圍繞著泰北移民第二代楊千雅展開,她在生活困境中試圖找回父親記憶中那碗「牛趴敷（雲南牛雜湯）」的配方，這場尋味之旅最終轉化為一場環狀的生命溯源——從尋找食譜、揭開父輩的身世，到最終找回自己的身世。

本劇有三位移民後裔的演員，這種身分連結讓她們在詮釋角色時，產生了深刻的感官共鳴。團長王珂瑤形容演員在排練時如同進入一種「靈媒」狀態，透過台詞去感知可能未曾親歷卻又血脈相連的歷史。她分享，當讀到回鄉與夕陽下小孩下課的台詞，泰北的景象就會鮮明地浮現在眼前。演員張昌緬則在排演涉及遷徙曼谷的情節時，因共感父輩當年「陰錯陽差」來到台灣的無奈與艱辛，與角色產生強烈的情感激盪。

為了在桃園展演中心大舞台上流暢串起橫跨數十年、多達十幾個場景的宏大跨度，舞台設計林仕倫選擇以虛實整合處理視覺，透過多視角的延伸感打破第四面牆，讓觀眾彷彿置身於角色尋根的田野現場，並利用觀眾席兩側平台延伸出次舞台，巧妙讓「過去」與「現在」時空對照，邀請觀眾共同填補那段被遺忘的遷徙空白。

「即便在最困難的時候，人們還是能想到辦法活得好，互相扶持。」慢島劇團希望將這份韌性，獻給所有在不同土地上努力生活的人。

2026桃園鐵玫瑰藝術節——慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》演出日期：5/08 （五）19:30，5/09（六）14:30，05/10（日）14:30，演出地點桃園展演中心展演廳，票務資訊OPENTIX售票系統。