快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

橫跨四國、三代人生命溯源 慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》上演

聯合報／ 記者何定照／即時報導
慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》 講述一場橫跨四國、三代人的生命溯源。圖為三位女主角。圖／慢島劇團提供
慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》 講述一場橫跨四國、三代人的生命溯源。圖為三位女主角。圖／慢島劇團提供

「我兩歲來到台灣，家人陸續過來，我想保存家裡做菜的方法。」慢島劇團團長王珂瑤回憶。這一切的起點並非宏大的史料研究，而是一本2011年為了傳給家族後代的手繪家族食譜。這本記載著「水醃菜、辣醃菜、牛趴呼」配方的冊子，意外勾起了編導姜富琴的好奇，進而展開一場長達13年、非典型「異域故事」的劇場長跑。

編導姜富琴坦言，創作初期曾誤以為能將其寫成「異域孤軍版的《寶島一村》，但在2014 年前往緬北與泰北深度田野調查一個半月後，她發現現實遠比想像複雜。她認為許多歷史尚未有明確定論，話語權容易被單一的聲音定調，選擇走入田野，去尋找更真實的生命樣本。

在那段日子裡，她成了大媽們口中「來聽故事的人」，在一邊幫忙「舂辣椒」的日常，聽著她們訴說生孩子、賣零食養家的生命力。她深刻體悟到，在戰爭與政治外，這是人們在權力縫隙間「沒路走的時候，如何再活下去一點」的生存哲學。

本作的敘事核心圍繞著泰北移民第二代楊千雅展開,她在生活困境中試圖找回父親記憶中那碗「牛趴敷（雲南牛雜湯）」的配方，這場尋味之旅最終轉化為一場環狀的生命溯源——從尋找食譜、揭開父輩的身世，到最終找回自己的身世。

本劇有三位移民後裔的演員，這種身分連結讓她們在詮釋角色時，產生了深刻的感官共鳴。團長王珂瑤形容演員在排練時如同進入一種「靈媒」狀態，透過台詞去感知可能未曾親歷卻又血脈相連的歷史。她分享，當讀到回鄉與夕陽下小孩下課的台詞，泰北的景象就會鮮明地浮現在眼前。演員張昌緬則在排演涉及遷徙曼谷的情節時，因共感父輩當年「陰錯陽差」來到台灣的無奈與艱辛，與角色產生強烈的情感激盪。

為了在桃園展演中心大舞台上流暢串起橫跨數十年、多達十幾個場景的宏大跨度，舞台設計林仕倫選擇以虛實整合處理視覺，透過多視角的延伸感打破第四面牆，讓觀眾彷彿置身於角色尋根的田野現場，並利用觀眾席兩側平台延伸出次舞台，巧妙讓「過去」與「現在」時空對照，邀請觀眾共同填補那段被遺忘的遷徙空白。

「即便在最困難的時候，人們還是能想到辦法活得好，互相扶持。」慢島劇團希望將這份韌性，獻給所有在不同土地上努力生活的人。

2026桃園鐵玫瑰藝術節——慢島劇團《南薑 香茅 罌粟花》演出日期：5/08 （五）19:30，5/09（六）14:30，05/10（日）14:30，演出地點桃園展演中心展演廳，票務資訊OPENTIX售票系統。

雲南

延伸閱讀

國家攝影中心「演劇三隊」線上展 重現70年前「去日本化」愛國大戲

那些年媽媽邊看邊哭的戲！1992 年台視閩南語劇《乳母》江霞任女主角，戲裡悲苦戲外波折

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

郎雄爺爺講故事奪金鐘！90 年代中視兒童節目《童話世界》

相關新聞

大直典華晚宴驚爆「老鼠亂竄」 賓客抬腳尖叫！業者道歉了

台北市近日鼠患議題不斷，老鼠出沒夜市、公園與住家周邊，未料婚宴會館也爆鼠患。大直典華婚宴會館宴會廳昨晚爆出宴席間、老鼠亂竄，賓客嚇到抬腳、尖叫。對此業者已發聲明致歉，表示當晚已全面清消。

護病比入法、醫院違反罰200萬 台護產批罰則太低對三讀結果「非常失望」

立法院院會三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，數字標準授權衛福部於「醫療機構設置標準」訂定，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。台灣護理產業工會指出，通過版本罰則僅「微幅提高」，最高罰則僅2百萬元，最低也只有50萬元，工會對立法院表決結果非常失望，盼至少重罰1000萬元才能符合護理界期待。消基會則指出，未來如何稽核、處罰將是重點。

護病比正式入法…社區醫院協會喊「受傷最嚴重」恐關床損偏鄉就醫權益

立法院院會今天三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每3年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。「醫療法」修法第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，該版本未設中央諮詢委員會，而護病比數字在子法「醫療機構設置標準」訂定，且採113年訂出的版本。對此，社區醫院協會指出，地區醫院將「傷得最重」。

女性防災必備！前海巡人員教整理「避難小包」 保命8物僅92克

天災往往讓人措手不及。據日媒FNN報導，在經歷2018年西日本豪雨災情後，決定成為日本海巡人員的川崎美紗，她深刻體會「裝備越輕便，越能迅速安全逃生」的道理。相較於沉重的避難背包，她建議女性隨身攜帶輕巧的「防災小包」，不僅能在災害初期提供保障，也能解決日常外出的突發狀況。

台鐵屏東線「潮州至南州段」電線斷落 台電緊急搶修、預計晚上7時搶通

台鐵屏東線潮州至南州路段今天上午發生電車線主吊線斷落意外，導致區間列車停駛。台電緊急出動人員搶修，並啟動潮州至枋寮間公路接駁，預計晚上7時前搶修完畢，共計影響5車次。

護病比按國民黨版本入法 護團強調無政黨色彩：誰支持我們就支持誰

賴清德總統承諾三班護病比2年內入法，衛福部在護團上街前遲未提出具體時程。立法院院會今天通過國民黨版本「醫療法」修正案，將護病比入法，授權「醫療機構設置標準」每3年檢討數字，且首次標準將採現行標準。對此，護師公會全聯會理事長陳麗琴說，對三班護病比入法非常開心，護團沒有黨派、沒有政治色彩，「誰支持我們，我們就支持誰。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。