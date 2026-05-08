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威尼斯雙年展台灣館 李亦凡鬱卒的平面獻黑色幽默

中央社／ 台北8日電

第61屆威尼斯國際美術雙年展在義大利舉行，台灣館於當地時間7日開幕，藝術家李亦凡「鬱卒的平面」個展，以影像裝置在普里奇歐尼宮展現黑色幽默，台灣軟實力再度被國際看見。

根據文化部發布的新聞稿，文化部政務次長王時思出席開幕酒會致詞表示，台灣於威尼斯雙年展設置國家館已逾30年，始終堅持以藝術連結世界，在國際社會積極發聲。創作者突破種種外交與現實的挑戰，持續向世界展現台灣豐沛的文化能量，從未放棄。

王時思表示，2026年文化部將持續推動「歐洲台灣文化年」，更以「歐洲台灣人權巡迴影展」為主軸，將台灣的文化影響力擴及歐洲13個國家，藉由影像表述的力量，串連當地重要藝文機構，共同策劃展演活動。

王時思說，在威尼斯舉辦台灣館，就是為了分享台灣的活力與故事，也期待建立新的友誼，開啟未來更深入的合作。

本屆台灣館展出藝術家李亦凡個展「鬱卒的平面」（Screen Melancholy），由美國丹佛藝術博物館現代與當代拉丁美洲藝術部門主任哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）擔任策展人。

展覽以「鬱卒（Melancholy）」為題，李亦凡在普里奇歐尼宮打造特定場域影像裝置，搭配散落廊道的大型3D列印人體雕塑，構築出虛實交錯、游移於感知與空間的迷宮。

威尼斯 文化部 義大利

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