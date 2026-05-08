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台鐵屏東線「潮州至南州段」電線斷落 台電緊急搶修、預計晚上7時搶通
台鐵屏東線潮州至南州路段今天上午發生電車線主吊線斷落意外，導致區間列車停駛。台電緊急出動人員搶修，並啟動潮州至枋寮間公路接駁，預計晚上7時前搶修完畢，共計影響5車次。
台鐵上午9時50分接獲報告，屏東線潮州南州間電車線主吊線斷落約100公尺，台鐵緊急成立應變小組，動員電力單位及協力廠商人員約30人，及2輛電力維修車前往搶修。
台鐵表示，受故障影響，屏東線、南迴線下行列車行駛至潮州站，南迴線上行列車行駛至枋寮站，屏東線上行列車於潮州站始發，共計停駛列車5車次。台鐵也啟動潮州至枋寮間公路接駁，目前共調派21輛接駁遊覽車，開行30趟次，載運1296人，將持續雙向對開提供接駁服務。
台鐵表示，今日南迴線、台東線對號列車全面開放站票，相關退、換票訊息可至台鐵官方網站，或台鐵24小時旅客服務電話02-2191-0096、0800-765-888查詢。
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