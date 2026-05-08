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2.4萬個名額！2026長榮航空馬拉松10月25日開跑 今開放報名

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
2026長榮航空馬拉松10/25開跑，跑步還享機票好禮。記者甘芝萁/攝影
2026長榮航空馬拉松10/25開跑，跑步還享機票好禮。記者甘芝萁/攝影

長榮航空馬拉松將於今年10月25日正式開跑，長榮航空孫嘉明表示，本屆賽事規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2萬4000個名額，今下午5點開放報名。

長榮航空馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松曁長跑協會(AIMS)賽道認證賽事之一，報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎。

長榮航空今年首度推出「跑旅航站EXPO」，將於10月22日至10月25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項優質跑旅商品，展位內容集結運動裝備、物理治療及營養補給相關廠商，並將邀請旅行社與國外觀光單位等參展。

凡報名參加2026長榮馬拉松的跑者，出示回執單即可快速通關「跑旅航站EXPO」，非參賽者只要加入長榮航空「LINE 官方帳號」亦可免費入場，人場者除有專屬優惠好禮，現場消費還可兌換摸彩券，有機會抽中長榮航空亞洲不限航點來回機票一張及旅行箱。

為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，長榮航空持續推出的「懂跑訓練班」，今年特別邀請到台灣馬拉松傳奇吳文騫教練首度開班，帶領多位專業教練分別在台北、新北和新竹多地開課，提供10K、半程及全程馬拉松課程，即日起到5月11日止，報名跑班還享有長榮馬名額八折優惠。掌握更多即時訊息請加入「長榮航空懂跑部」粉專。

此外，今年的幼苗計畫也前進嘉義、苗栗校園深耕巡迴，希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲與深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才。

長榮航空深化企業社會公益責任，持續推動「讓我伴你飛」兒童早療計畫，關注與支持慢飛天使，並於今宣布捐贈120萬元予心路基金會與家扶基金會，為兒童健康與福祉做最大努力。

長榮航空也致力於打造綠色馬拉松，邁向淨零碳排及落實企業永續經營的目標，透過推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明；並由國際知名運動品牌 NIKE 以環保維材質，為跑者設計賽衣。詳情資訊請見長榮航空馬拉松官網

長榮 馬拉松 長榮航空

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